भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसके अलावा यह भी दावा किया कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समकक्ष स्तर के राजनेताओं पर यकीन नहीं करते।

ये बातें उन्होंने शनिवार (14 अगस्त, 2021) को एक ट्वीट के जरिए कहीं। उन्होंने लिखा, “क्या जयशंकर और डोभाल की नौकरशाह जोड़ी भारत को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में लाने वाली गड़बड़ी के लिए कभी देश से माफी मांगेंगे? उन्हें खुली छूट इसलिए दी गई, क्योंकि मोदी समकक्ष स्तर के राजनेताओं पर नहीं बल्कि नेताओं पर भरोसा करते हैं। अब हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ गड़बड़ कर रहे हैं।”

Will the bureaucrat duo Jaishankar and Doval ever apologise to the nation for the mess they have landed India in the international scene? They were given a free hand because Modi trusts politicians not peer level politicians. Now we in a mess with all our neighbours.

