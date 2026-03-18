पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत अब रूस से तेल का आयात बढ़ा रहा है। रूस से चीन जा रहे 7 तेल टैंकरों ने भारत की तरफ रुख कर लिया है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ‘एक्वा टाइटन’ जहाज के 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें कच्चा तेल भरा है, जिसे इसने जनवरी के आखिर में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से लोड किया था। ये टैंकर रूस से चीन के लिए निकला था, लेकिन अचानक समुद्र में यू टर्न ले लिया और 21 मार्च तक भारत पहुंच जाएगा।

चीन न जाकर भारत आएगा रूसी तेल टैंकर

वॉर्टेक्सा लिमिटेड के अनुसार रूस से चीन तेल ले जा रहे सात टैंकरों ने भारत का रुख किया है। अब भारत के सभी बड़े रिफाइनर रूस के कच्चे तेल को खरीद रहे हैं। ‘एक्वा टाइटन’ जहाज़ पहले चीन के रिझाओ बंदरगाह जा रहा था, लेकिन दक्षिण-पूर्वी एशियाई जलक्षेत्र में इसने अपना रास्ता बदल लिया।

हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि भारत एक महीने तक रूस से तेल आयात कर सकता है। इस छूट के बाद से भारतीय रिफाइनरों ने रूस से 3 करोड़ बैरल तेल खरीदा। इस कदम का मकसद भारत को ईरान युद्ध के कारण मध्य-पूर्व से तेल की कमी से निपटने में मदद करना था। तब से और भी कई देशों को रूस से तेल खरीदना फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

हाल के महीनों में जब भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया था, तब चीन ही रूस के लिए तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ था। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के खरीदारों के वापस आने से तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना है।

एक और जहाज आ रहा भारत

इसके अलावा शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ‘स्वेज़मैक्स ज़ूज़ू एन.’ भी भारत के सिक्का बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है और इसके 25 मार्च को वहां पहुंचने का अनुमान है। Kpler के अनुसार इस टैंकर में कज़ाख CPC ब्लेंड कच्चा तेल भरा है। यह जहाज रूस के काला सागर स्थित नोवोरोस्सिय्स्क बंदरगाह से रिझाओ के पास के जलक्षेत्र तक गया था, लेकिन मार्च की शुरुआत में ही इसने अपना रास्ता बदलकर भारत की ओर रुख कर लिया।

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अमेरिका और इजरायल के ईरान से युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी तक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक तेल टैंकरों सहित लगभग 90 जहाज ही होर्मुज पार कर चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर