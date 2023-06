बड़े संकट में घिरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तख्तापलट की आशंका

बड़े संकट में घिरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तख्तापलट की आशंका

रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए टैंकों को तैनात किया गया है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (REUTERS PHOTO)

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में टैंकों को तैनात किया गया है। ऐसा क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए किया गया है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि रूस में तख्तापलट हो सकता है। समाचार एजेंसी TASS ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शनिवार की रात को मॉस्को की सड़कों पर सैन्य वाहन देखे गए। रूस की निजी आर्मी वैगनर ग्रुप ने विद्रोह करने का फैसला लिया है। इसके बाद रूस की सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तनाव पैदा हो गया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति भी इसको लेकर चिंतित है और उन्हें तख्तापलट के प्रयास के बारे में हर घटनाक्रम की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा है कि रक्षा मंत्रालय और आंतरिक मामलों के मंत्रालय लगातार पुतिन से संपर्क में बने हुए हैं। यूक्रेन के बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमला हुआ था और इस हमले के लिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोझिन ने क्रेमलिन को दोषी ठहराया है। प्रिगोझिन ने कसम खाते हुए कहा कि हम मॉस्को जा रहे हैं और जो कोई भी हमारे सेंटर्स में प्रवेश करेगा वह खुद इसके लिए जवाबदेह होगा।

