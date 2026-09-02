केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षित युवाओं को देश के साथ-साथ विदेश में भी नौकरी के मौके मिल रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ था और तब से दस राज्यों के 650 के करीब युवाओं को विदेश में नौकरी मिली है।

मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अभी पूरे आंकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन अनुमान है कि यह संख्या 1,500 से ऊपर पहुंच जाएगी। इनमें से सबसे अधिक केरल के 235 युवाओं को नौकरी मिली है जिनका मासिक औसत वेतन 30 हजार रुपए से अधिक है। इसी तरह ओड़ीशा के 202 युवाओं को कतर, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया और आइसलैंड में निर्माण, रिटेल, आइटी आदि क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मिले हैं। इनका मासिक औसत वेतन 29 हजार रुपए से अधिक है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्ष्य सिर्फ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा कौशल और अवसर देना है, जिससे वे लंबे समय तक बेहतर रोजगार और अच्छी आजीविका हासिल कर सकें।

अब कार्यक्रम में नौकरी मिलने के साथ-साथ नौकरी में बने रहने, आगे बढ़ने, नए कौशल सीखने, स्वरोजगार और उद्यमिता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण युवा बदलते रोजगार बाजार के लिए तैयार हों और देश के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी नए अवसरों का लाभ उठा सकें। मंत्रालय के मुताबिक पुदुचेरी के दो युवाओं को दुबई में सहायक इलेक्ट्रिशियन की नौकरी मिली है जिनका मासिक औसत वेतन 71 हजार रुपए से अधिक है।

जम्मू-कश्मीर के नौ युवाओं को यूएई में पर्यटन, अतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नौकरी मिली है और इनका मासिक औसत वेतन करीब 60 हजार रुपए है। आंध्र प्रदेश के 24 युवाओं को जर्मनी और पश्चिम बंगाल के चार युवाओं को अमेरिका और बहरीन में नौकरी के अवसर मिले हैं।

मंत्रालय के मुताबिक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत से ही ग्रामीण इलाकों में कौशल विकास के क्षेत्र में अहम पहचान बनाई है। अभी तक 18.45 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 12.35 लाख उम्मीदवारों को नौकरी मिली है, जो प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवारों का लगभग 67 फीसद है। इस योजना के तहत देश भर में 837 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। इस योजना में कम से कम 70 फीसद युवाओं को नौकरी देने का नियम नियम है।

इसके मौजूदा ढांचे में आजीविका के कई तरीकों को शामिल किया गया है- जैसे वेतन वाली नौकरी, स्वरोजगार और गिग रोजगार। यह काम के बदलते स्वरूप और ग्रामीण युवाओं को केवल पारंपरिक वेतन वाली नौकरी तक सीमित न रखकर, उन्हें अलग-अलग तरह के और टिकाऊ अवसर देने की जरूरत को दिखाता है।

डिग्री के बाद भी खाली हाथ, ‘युवा भारत’ का सपना फिसल रहा है; बढ़ रहीं चुनौतियां

भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। यह बात अक्सर गर्व के साथ दोहराई जाती है कि देश की बड़ी आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है और यही भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब यही युवा, खासकर शिक्षित युवा रोजगार के लिए भटकते नजर आते हैं, तब यह ‘जनसांख्यिकीय लाभ’ एक कठिन सवाल बन कर सामने खड़ा हो जाता है। हाल ही में जारी ‘भारत में कामकाज की स्थिति-2026’ रपट ने इस जटिल वास्तविकता को ठोस तथ्यों के साथ सामने रखा है और देश के युवाओं की शिक्षा, रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े कई अहम रुझानों को रेखांकित किया है।