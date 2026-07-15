करीब तीन दशक पहले बीएसएफ के एक सरकारी आदेश पर भरोसा कर नौकरी छोड़ने वाले सैकड़ों पूर्व जवान आज भी अपनी पेंशन और रिटायरमेंट लाभों के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस नियम के तहत उन्हें लाभ देने का वादा किया गया था, बाद में उसी को प्रशासनिक गलती बताकर उनके अधिकार छीन लिए गए। अब यह लड़ाई फिर अदालत में है।

दिनेश कुमार कहते हैं, “मेरी मां अभी भी अपने फोन पर ‘बीएसएफ रूल-19’ सर्च करती रहती हैं, इस उम्मीद में कि कोई खबर मिलेगी।” उनके पिता दलबीर सिंह का मई में निधन हो गया था; उन्होंने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) पेंशन के लिए लगभग 30 साल तक इंतजार किया था।

सिंह उन 175 से ज्यादा पूर्व बीएसएफ कर्मचारियों में से एक हैं जो ‘एसोसिएशन ऑफ बीएसएफ रूल-19 विक्टिम्स 96-97’ के बैनर तले रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों के लिए दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

बीएसएफ ने इन फायदों को देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि 1995 का वह सर्कुलर, जिसके तहत उन्हें बीएसएफ नियमों के रूल 19 के तहत फायदों के साथ रिटायर होने की इजाजत मिली थी, एक प्रशासनिक गलती थी।

इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया और प्रभावित कर्मचारियों को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। इसके बाद, पूर्व अधिकारियों ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने पिछले महीने इस मामले में नोटिस जारी किया।

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पवन कुमार, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सेवा की थी, कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी पत्नी बहुत बीमार थीं। “मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी थी।”

पीड़ित पूछ रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या किया है

राजस्थान के नागौर जिले के पूर्व लांस नायक पन्ना राम भी इस्तीफे की वजह पारिवारिक दबाव बताते हैं – “मेरे माता-पिता बूढ़े और बीमार थे।” कुमार कहते हैं, “सरकारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि हम 10 साल की सेवा के बाद पेंशन के फायदों के साथ नौकरी छोड़ सकते हैं।” वे पूछते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया था।

यह मामला दिसंबर 1995 के बीएसएफ के एक सर्कुलर से शुरू हुआ, जिसमें खास हालात में बीएसएफ कर्मचारियों को 1969 के बीएसएफ नियमों के नियम 19 के तहत रिटायरमेंट की तय उम्र से पहले इस्तीफा देने की इजाजत दी गई थी। जिन कर्मचारियों ने 10 साल की जरूरी सर्विस पूरी कर ली थी, उन्हें इसके लिए योग्य माना गया था। इसी आधार पर, 1996 और 1997 के बीच 2,200 से ज़्यादा बीएसएफ कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया।

लेकिन, अक्टूबर 1998 में बीएसएफ ने अपना फैसला बदल लिया और कहा कि इस्तीफे “गलतफहमी” में मंजूर किए गए थे। उसने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (सीसीएस) पेंशन नियम, 1972 का हवाला दिया, जो बीएसएफ कर्मचारियों पर लागू होते हैं और जिनके तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल की सर्विस जरूरी है। इसलिए, बीएसएफ ने कहा कि उसके पूर्व कर्मचारियों को या तो ड्यूटी पर वापस आना चाहिए या अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए।

रिटायर हो चुके कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए फोर्स में वापस जाना मुमकिन नहीं था। हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले दिनेश कुमार कहते हैं, “उन्होंने हमसे प्रोविडेंट फंड का वह पैसा भी वापस करने को कहा जो हमने नौकरी छोड़ने के समय लिया था। वह पैसा तो परिवार के खर्चों में पहले ही खर्च हो चुका है।”

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के रहने वाले और पंजाब व बंगाल में सर्विस करने वाले बीएसएफ के पूर्व अफसर आर. शिवा मल्ला रेड्डी कहते हैं कि अब उनकी मां और भाई की मौत हो चुकी है, इसलिए “घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं वापस कैसे जा सकता हूं?”

2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के रुख को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि नियम 19 से पेंशन का अधिकार अपने-आप नहीं मिलता और प्रशासनिक सर्कुलर नियमों में बताई गई 20 साल की शर्त को नहीं बदल सकते। 2006 में कोर्ट ने फिर से यही बात दोहराई और कहा कि जो कर्मचारी 1998 में ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे, वे पेंशन के हकदार नहीं हैं।

अपनी नई याचिका में अधिकारियों ने तर्क दिया कि ये फैसले कानून की जानकारी के बिना दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 1986 में चौथे वेतन आयोग के बाद, सीसीएस नियमों के नियम 49 में बदलाव किया गया था, ताकि आनुपातिक पेंशन के लिए जरूरी कम से कम सेवा अवधि को 20 साल से घटाकर 10 साल किया जा सके।

पन्ना राम कहते हैं कि पैसे से ज्यादा सामाजिक बदनामी दुख देती है। किसान का काम करने वाले राम कहते हैं, “मेरे गांव के लोग हमें भगोड़ा कहते हैं। हमने 10 साल तक देश की सेवा की, और हमारे साथ यह सरासर अन्याय हो रहा है।”

पवन कुमार कहते हैं कि आधिकारिक ‘पूर्व-सैनिक’ का दर्जा न मिलने से उनके नौकरी के मौकों पर भी असर पड़ा है। वे कहते हैं, “क्योंकि हमें पूर्व-सैनिक नहीं माना जाता, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर में बेहतर नौकरियां नहीं पा सके।”

दिनेश कुमार कहते हैं कि जब कुछ साल पहले उनकी मां को स्टेज-4 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, तो पेंशन का पैसा बहुत काम आता। वे कहते हैं, “अच्छी बात है कि वह बच गईं, लेकिन हमने आर्थिक रूप से बहुत बुरा समय देखा।” उन्होंने बताया कि घर का खर्च चलाने के लिए उनके पिता को रोहतक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा।

इस कानूनी लड़ाई का पूर्व बीएसएफ कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ा है। राम कहते हैं, “हर व्यक्ति ने इतने सालों में यात्रा और कानूनी फीस पर लगभग 2 से 3 लाख रुपये खर्च किए हैं।”

पूर्व अधिकारी कुछ ऐसे मामलों की ओर भी इशारा करते हैं जिनमें कर्मचारियों को अलग-अलग कानूनी जीत के बाद पेंशन मिली। उदाहरण के लिए, 2000 में केरल हाई कोर्ट ने पूर्व नायक पी.ए. नजर के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि बीएसएफ ने पेंशन लाभों के साथ उनका इस्तीफा साफ़ तौर पर स्वीकार किया था, इसलिए नियम 49 के 10 साल वाले प्रावधान के तहत उनके दावे को माना जाना चाहिए।

इसी तरह, अक्टूबर 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने लांस नायक बनवारी लाल को पेंशन देने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि मानवीय आधार पर नियम 19 के तहत सेवा से मुक्त होना “स्वैच्छिक रिटायरमेंट” था, न कि साधारण इस्तीफा जिससे पिछली सेवा का लाभ खत्म हो जाता है; इसलिए 10 साल की पेंशन का नियम यहां लागू होता है।

पूर्व अधिकारियों के संगठन का तर्क है कि इससे “एक जैसे पेंशनभोगियों के दो वर्ग बन गए हैं… एक जिन्हें राहत मिली और दूसरे जिन्हें एक जैसी स्थिति में होने के बावजूद राहत नहीं मिली।” वहीं, अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। पवन कुमार कहते हैं, “हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। जब तक हम सांस ले रहे हैं।”

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भारतीय रेलवे ने अपने चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल सीमा सुरक्षा बल (BSF) के लगभग 1200 जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे। यह सभी जवान गुवाहाटी से कश्मीर जाने वाले थे और इसके लिए रेलवे से विशेष ट्रेन की मांग की गई थी। बीएसएफ ने AC सेकंड क्लास के दो कोच, AC थर्ड क्लास के दो कोच, 16 स्लीपर कोच और चार जनरल स्लीपर कोच की मांग की थी। इसके बाद भारतीय रेलवे ने उन्हें ट्रेन जो मुहैया कराई, उसकी हालत काफी जर्जर थी। ट्रेन की बोगियां भी काफी गंदी थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक