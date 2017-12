बीवी के हत्यारे सुहैब इलियासी की सास का खुलासा- पत्नी का जबरन करवाया धर्मांतरण, बुर्का पहनने के लिए करता था मजबूर

हिन्दुस्तान में क्राइम शो का पोस्टरब्वॉय सुहैब इलियासी के बारे में उसकी सास रुकमा सिंह ने अहम खुलासे किये हैं। रुकमा सिंह ने कहा है कि सुहैब इलियासी और उनकी बेटी अंजू सिंह के बीच की शादी लव मैरिज ना होकर लव जिहाद था। पत्नी का कातिल सुहैब इलियासी इस वक्त सलाखों के पीछे है। बुधवार (20 दिसंबर) को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हत्यारे सुहैब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुनाई। रुकमा सिंह ने हिन्दी न्यूज चैनल इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि शादी के बाद उसकी बेटी पर जुर्म किये गये, उसे बुरका पहनने को मजबूर किया गया और वो कई-कई घंटे तक मस्जिद में रहती थी। रुकमा सिंह ने कहा, ‘लव जिहाद वाली बात है ना, आप बिल्कुल अंधे हो जाते हो, और लोग जो लड़कियां आज मुसलमान बनकर शादी कर रही हैं, और जो कुछ भी हो रही हैं…ये लव जिहाद वाला बात है ही है…कि आप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं आंख मूंद करके।’ बेटी के हत्यारे को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करने वाली रुकमा सिंह ने आगे कहा, ‘रिलीजन तो क्या है…ठीक है…कुछ दिन तक मुसलमान ही बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा।’

Rukma Singh, mother of Anju Singh aka Anju Ilyasi, on her daughter and #LoveJihad @hindu_g pic.twitter.com/YyjSndHO0Z

