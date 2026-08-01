जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में उन्हें और उनकी मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी हैं उन बच्चों को गले लगाने का समय है। पीएम ने कहा था कि यह गुमराह बच्चे हैं, इन्हें सही दिखाना हमारा कर्तव्य है। पीएम के इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही रुचिका सिंह नाम की लड़की का माफी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ।

मैं देशवासियों से माफी मांगती हूं- रुचिका

रुचिका का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वीडियो में इस लड़की को हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में रुचिका ने कहा है कि मैं जिस दिन जंतर-मंतर गई थी तो वहां कई ग्रुप में लोग प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे थे, उन्होंने मुझे इसके लिए उकसाया और उनके बहकावे में आकर मैंने पीएम के खिलाफ अपशब्द कहे, मैंने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देशवासियों से माफी मांगती हूं, मैं अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा हूं जिस वजह से मैं नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं। रुचिका ने कहा कि यह मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए।

नोएडा में रुचिका पर दर्ज हुआ है केस

बता दें कि रुचिका सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी। नोएडा की रहने वाली इस लड़की के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एक FIR भी दर्ज कर ली थी और इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन यह लड़की अपने परिवार समेत फरार है। रुचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी। नोएडा पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ BNS की धारा 352, 353 (1) और 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।

इस लड़की की मां ने भी दिया था बयान

रुचिका के इस माफीनामे से पहले उनकी मां का भी बयान मीडिया में सामने आया था। रुचिका की मां ने कहा था कि हमने पुलिस अधिकारियों को पहले ही माफीनामा दे दिया है। जो हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। इस पूरे मामले में उस सलून मालिक का भी बयान सामने आया है जहां रुचिका ने काम सीखने की शुरुआत की थी। उस सैलूम के मालिक ने कहा है कि यह लड़की कुछ ही दिन हमारे यहां काम सीखने के लिए आई थी, लेकिन बाद में इस लड़की ने आना बंद कर दिया और हमने इसे आधार कार्ड जमा कराने के लिए कहा था तो वो भी इसने नहीं कराया।

अभिजीत दीपके ने इस लड़की का किया था बचाव

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपकने पीएम मोदी को गालियां देने वाली रुचिका सिंह का बचाव किया था। अभिजीत ने कहा था कि गाली देना कोई अपराध नहीं है। अभिजीत ने उस लड़की पर दर्ज होनी वाली FIR को लेकर सवाल उठाया था। अभिजीत ने कहा था कि गाली देना बुरा हो सकता है, लेकिन केस किस बात का बनता है, गाली देने वाले को समझाया जाना चाहिए कि वो ऐसा न करे, लेकिन गाली देना कोई अपराध नहीं होता।

‘ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा काम’, PM मोदी ने की लोगों से गाली देने वाले युवाओं को माफ करने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने देशवासियों खासकर युवाओं से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में पीएम मोदी ने समाज से युवाओं को गाली के लिए माफ करने की अपील की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…