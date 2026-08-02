Abhijeet Dipke Father Income: सूरत के एक RTI कार्यकर्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर उन्हें 60000-65000 रुपये तक का वेतन मिलता था, तो वे अभिजीत दीपके की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठा रहे हैं।

RTI कार्यकर्ता का नाम अमित तिवारी है। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और महाराष्ट्र सरकार के पास भी शिकायतें दर्ज कराई हैं।

तीन अधिकारियों को दीं शिकायतें

अमित तिवारी ने सीजेपी की कानूनी स्थिति, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिज्ञाबद्ध 1 करोड़ रुपये की धनराशि और भगवानराव दिपके की वित्तीय संपत्तियों पर सवाल उठाए। ANI से बात करते हुए तिवारी ने कहा कि तीन अलग-अलग अधिकारियों को शिकायतें सौंपी गई हैं।

#WATCH | Surat, Gujarat: RTI activist Amit Tiwari says, "I have filed a complaint at three different locations. I have complained against CJP at ECI. Regarding the Rs 1 Crore fund by Kapil Sibal, I have complained to CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) that 18% GST… pic.twitter.com/TYDy9Iy6cN — ANI (@ANI) August 2, 2026

अमित तिवारी ने कहा, “मैंने तीन अलग-अलग जगहों पर शिकायत दर्ज कराई है। मैंने चुनाव आयोग में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपये के फंड के संबंध में, मैंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से शिकायत की है कि इस पर 18% जीएसटी लगाया जाए।”

जूनियर इंजीनियर थे दीपके के पिता

आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भगवानराव दीपके की संपत्तियों की जांच करने की मांग भी की थी, जिनकी पहचान उन्होंने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के एक जूनियर इंजीनियर के रूप में की थी। मैंने महाराष्ट्र सरकार से यह शिकायत भी की है कि भगवानराव दिपके एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर थे।

उन्होंने कहा, “अगर उन्हें 60,000-65,000 रुपये का वेतन मिलता था, तो वे अमेरिका में अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च कैसे उठा पाते थे?” अमित तिवारी ने आगे कहा, “हमने महाराष्ट्र सरकार से शिकायत की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए और अगर यह अनुपातहीन संपत्ति का मामला है तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।”

चंदे को लेकर भी उठाए सवाल

सीजेपी के खिलाफ अपनी शिकायत का जिक्र करते हुए तिवारी ने आरोप लगाया कि संगठन बिना पंजीकृत हुए चंदा स्वीकार करते हुए एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा था। उन्होंने कहा, “जहां तक ​​मुख्य न्यायिक परिषद के खिलाफ शिकायत का सवाल है, अगर वे एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रहे हैं, अगर वे चंदा लेते हैं लेकिन पंजीकृत नहीं हैं, तो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकरण कराना होगा।

अमित तिवारी ने कहा, “हमने मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि वे पंजीकृत नहीं हैं लेकिन 1 करोड़ रुपये का चंदा स्वीकार कर रहे हैं। अमित तिवारी ने सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि यह नीट पेपर लीक मुद्दे पर अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है।

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने शनिवार को कहा कि नई पीढ़ी क्या जाने कि नरेंद्र मोदी ने किन संघर्षों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि जो जितना ज्यादा काम करता है, उसकी उतनी ही ज्यादा आलोचना होती है। उनकी ये बातें साफ तौर पर पेपर लीक को लेकर सीजेपी के हालिया विरोध-प्रदर्शनों की ओर इशारा कर रही थीं। पढ़िए पूरी खबर…