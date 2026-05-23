Delhi RSS Tribal Meet: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दिल्ली में आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच (JSM) द्वारा आयोजित एक विशाल आदिवासी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। JSM एक ऐसा संगठन है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी से हटाने की मांग को लेकर संघ परिवार के अभियान का नेतृत्व किया है।

लाल किले के मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को जनजाति सांस्कृतिक समागम नाम दिया गया है और यह आदिवासी व्यक्तित्व बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, देशभर के 500 से अधिक आदिवासी समुदायों के 15 लाख से अधिक प्रतिभागियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। पांच सांस्कृतिक जुलूस लाल किले पर एकत्रित होंगे, जिसके बाद अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

विभिन्न हिस्सों से आएंगे प्रतिभागी

आयोजकों ने इस आयोजन को आदिवासी पहचान और राष्ट्रीय एकता की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका नारा है, “तू मैं एक रक्त, वनवासी-ग्रामवासी-नगरवासी, हम सब भारतवासी”। JSM के एक पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिभागियों से देश के विभिन्न हिस्सों से पारंपरिक परिधानों में आने की उम्मीद है, जबकि दिल्ली में स्वयंसेवकों ने 20 अलग-अलग समितियों के माध्यम से आवास, भोजन, परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की है।

हालांकि, इस घटना ने तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया को भी जन्म दिया है। झारखंड में इसका असर काफी ज्यादा है, जहां कांग्रेस ने शुक्रवार को बीजेपी पर आदिवासी लामबंदी से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने और जमीनी स्तर पर आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने बताया राजनीतिक स्टंट

झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली में आयोजित इस सभा को राजनीतिक स्टंट करार दिया और आरोप लगाया कि आदिवासी युवाओं में बेरोजगारी बढ़ गई है और जल , जंगल और जमीन पर आदिवासी अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है।

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम को कमजोर किया जा रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन बढ़ रहा है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक रामेश्वर ओरांव ने कहा कि यह सभा आदिवासी समुदायों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है। कांग्रेस नेताओं ने झारखंड के आदिवासियों की सरना धार्मिक संहिता की लंबित मांग का मुद्दा भी उठाया।

क्या है आयोजन का राजनीतिक महत्व

रविवार के आयोजन का राजनीतिक महत्व न केवल इसके पैमाने में निहित है, बल्कि स्वयं अमित शाह की उपस्थिति में भी है, जो प्रभावी रूप से एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र और वैचारिक अभियान के इर्द-गिर्द लामबंदी को आधिकारिक वैधता प्रदान करता है, जिसे अब तक बड़े पैमाने पर संघ से संबद्ध संगठनों और परिधीय संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है।

धर्मांतरण करने वाले वालों क ST से हटाने की मांग

ईसाई धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से हटाने की मांग को लेकर 2005-06 के आसपास जेएसएम का गठन किया गया था। इसके राष्ट्रीय नेतृत्व की जड़ें आरएसएस के संगठन में गहरी हैं। संगठन के सह-संयोजक राजकिशोर हंसदा आरएसएस से संबद्ध वनवासी कल्याण आश्रम के लंबे समय से पदाधिकारी हैं, जो 1950 के दशक से आदिवासी समुदायों के बीच काम कर रहा है और ऐतिहासिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी गतिविधियों का विरोध करता रहा है।

आरक्षण का लाभ उठाने का मुद्दा

पिछले कुछ वर्षों में जेएसएम ने मध्य भारत और पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों, विशेष रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में रैलियां और अभियान आयोजित किए हैं। इसके अभियान अक्सर इस आरोप पर केंद्रित रहे हैं कि ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी आरक्षण के लाभों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभों का भी लाभ उठाते रहते हैं।

यह आंदोलन संघ से संबद्ध संगठनों द्वारा धर्मांतरण और आदिवासी पहचान के मुद्दों पर चलाए जा रहे व्यापक अभियान के साथ-साथ आगे बढ़ा है। आरएसएस से जुड़े समूहों ने आदिवासियों के बीच घर वापसी अभियान चलाए हैं, मिशनरी गतिविधियों का विरोध किया है और संसद में और जमीनी स्तर पर आरक्षण और धार्मिक पहचान से जुड़ी मांगें उठाई हैं।

हालांकि, बीजेपी ने औपचारिक रूप से कभी भी सूची से नाम हटाने को पार्टी नीति के रूप में नहीं अपनाया है, लेकिन संघ के अंदरूनी सूत्रों ने लंबे समय से ऐसे अभियानों को प्रमुख वैचारिक या विधायी कदमों से पहले सामाजिक सहमति बनाने के तरीके के रूप में देखा है, ठीक उसी तरह जैसे समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 370 और धर्मांतरण विरोधी कानूनों के आसपास पहले की बहसें हुई थीं।

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