आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस से निलंबित किए जा चुके मणिशंकर अय्यर द्वारा दिए गए डिनर में जनरल कपूर के शामिल होने पर सिन्हा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘दीपक कपूर ने कुछ ऐसा किया है जो आज से पहले कभी किसी भी अन्य आर्मी चीफ ने नहीं किया था। उनको ऐसा क्या लगा कि उन्होंने पाकिस्तानियों से मुलाकात की।’ इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी हमला बोला है। राकेश सिन्हा ने कहा, ‘क्या पाकिस्तानियों से मुलाकात के दौरान मनमोहन सिंह ने, दीपक कपूर ने या मणिशंकर अय्यर ने बलूचिस्तान की मुक्ति के मामले पर कोई बात की।’ आरएसएस विचारक के इन ट्वीट्स पर लोगों ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया। कुछ लोगों ने यह कहा कि संघि आर्मी की बेइज्जती कर रहे हैं तो वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स ने आरएसएस वालों को बॉर्डर पर भेजने तक की बात कर डाली।

Deepak Kapoor did something which no army chief had done in the past.What transpired him to meet Pakistanis? — Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) December 11, 2017

Did Manmohan Singh/ Deepak Kapoor / Manishankar Aiyar raise the issue Liberation of Balochstan in meeting with Pakistanis ? — Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) December 11, 2017

Sanghis insulting Army ! — Logic Observer (@Logic_Observer) December 11, 2017

Bas bhai abhi to inke deshbhakti check krni PAdegi, sena ko 15dinki chutti deke ghar bulalo aur inko RSS aur BJP VHP walonko border pe bhejo…… — Narendra (@Nrendr93597523) December 11, 2017

Sir why hungama on social media ? If the govt is aware of this then hv they investigated and taken action if requured — prafulla ranjan (@ranjanprafulla) December 11, 2017

आप सेना का अपमान कर रहे है। — Murari Lal Jain (@murarilaljain) December 11, 2017

Probably wanted to taste Pakistani Biryani which was endorsed by Modi ji. — JetLee aka Vasooli Bhai (@Vishj05) December 12, 2017

बता दें कि गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर के घर हुई बैठक पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस और पाकिस्तान पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। 6 दिसंबर को मणिशंकर अय्यर के दिल्‍ली आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया था। सूत्रों के अनुसार, उस बैठक में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख, पूर्व विदेश सचिव और पाकिस्‍तान में स्थित भारतीय उच्‍चायोग में काम कर चुके राजनयिक मौजूद थे। अय्यर द्वारा दिए गए डिनर में शामिल हुए लोगों में पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर, पूर्व विदेश मंत्री के. नटवर सिंह शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व राजनयिकों में सलमान हैदर, टीसीए राघवन, शरत सभरवाल, के. शंकर बाजपेई और चिन्‍मय घरेखान भी डिनर में मौजूद रहे। बाजपेई, राघवन और सभरवाल ने पाकिस्‍तान स्थित भारतीय उच्‍चायोग में सेवाएं दी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व उप-राष्‍ट्रपति हामिद अंसारी भी डिनर में मौजूद रहे। जनरल कपूर ने ‘द इंडियन एक्‍सप्रेस’ से बातचीत में इस तथ्‍य की पुष्टि की। गुजरात के पालनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते समय, मोदी ने आरोप लगाया था विधानसभा चुनाव में पाकिस्‍तान ‘हस्‍तक्षेप’ कर रहा है।

