उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया। यह मामला 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी से जुड़ा था। करीब आठ साल पहले दर्ज हुए इस मामले में अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायत दर्ज कराने वाला बीजेपी नेता इस मामले में पीड़ित पक्ष नहीं था। अदालत ने यह भी माना कि राहुल गांधी की टिप्पणी मानहानि के दायरे में नहीं आती।

इस महीने की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और वह चाहते हैं कि यह संख्या 100 तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा था, ”मेरे लिए हर एफआईआर एक मेडल की तरह है।” दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उन्होंने यह बयान दिया था।

राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। इनमें से कई मामले बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्यों ने दर्ज कराए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कुछ प्रमुख मामलों कौन-कौन से हैं, आइये डालते हैं इस पर एक नज़र…

मोदी सरनेम मानहानि मामला

23 मार्च 2023 को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था।

राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, ”सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है?”

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई।

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 और सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लिली थॉमस बनाम भारत संघ फैसले के मुताबिक, दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा पाने वाला जनप्रतिनिधि सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी के तहत लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने यह पर्याप्त रूप से नहीं बताया था कि राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा देना क्यों जरूरी था। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता बहाल कर दी।

सावरकर पर टिप्पणी को लेकर पुणे में मामला

वी. डी. सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने 12 अप्रैल 2023 को पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने उसी साल मार्च में ब्रिटेन दौरे के दौरान सावरकर के बारे में झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए थे।

सत्यकी के मुताबिक, राहुल गांधी ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सावरकर ने अपनी एक किताब में ऐसी घटना का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और इस पर खुशी जताई थी। सत्यकी का कहना है कि सावरकर ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी थी।

यह मामला अभी अदालत में चल रहा है।

सावरकर पर टिप्पणी को लेकर ठाणे में मामला

नवंबर 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कार्यकर्ता वंदना डोंगरे ने सावरकर पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ ठाणे नगर पुलिस थाने में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में राहुल गांधी के कथित बयान का जिक्र किया गया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से डरकर दया याचिकाएं दी थीं और इस तरह महात्मा गांधी व सरदार पटेल समेत स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के साथ विश्वासघात किया था।

यह मामला भी अभी अदालत में चल रहा है।

हरिद्वार में मानहानि की शिकायत

मार्च 2023 में मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के कुछ दिन बाद हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को कथित तौर पर ’21वीं सदी के कौरव’ कहने से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र में यह टिप्पणी की थी।

शिकायतकर्ता कमल भदौरिया का दावा है कि वह RSS के स्वयंसेवक हैं। यह मामला अभी अदालत में चल रहा है।

मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर रांची में मामला

2019 में वकील प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर रांची की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है।

सुशील मोदी की पटना में मानहानि शिकायत

13 अप्रैल 2019 को एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के कुछ दिन बाद बीजेपी के दिवंगत नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके खिलाफ पटना सदर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले की सुनवाई विशेष MP/MLA अदालत में हो रही है। मामला अब आरोपी के बयान दर्ज करने के चरण में पहुंच चुका है।

अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद में मामला

मई 2019 में बीजेपी नेता कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि लोकसभा चुनाव से पहले 23 अप्रैल 2019 को जबलपुर में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी’ कहा था।

गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा रखी है।

नोटबंदी पर टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद में मामला

अप्रैल 2019 में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (ADC बैंक) और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

यह शिकायत 2016 की नोटबंदी के दौरान अमित शाह को कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने वाले राहुल गांधी के आरोपों से संबंधित थी। उस समय शाह बैंक के निदेशक थे।

राफेल सौदे पर टिप्पणी को लेकर मुंबई में मामला

2018 में बीजेपी नेता महेश श्रीश्रीमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई के गिरगांव की मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

राहुल गांधी ने शिकायत रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर फैसला आने तक मामले की सुनवाई टाल दी गई है।

RSS और महात्मा गांधी की हत्या को लेकर भिवंडी में मामला

2014 में भिवंडी के रहने वाले राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कुंटे खुद को RSS का कार्यकर्ता बताते हैं।

यह शिकायत 2014 की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ी थी। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि RSS से जुड़े लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।

कुंटे का आरोप था कि इस बयान का मकसद RSS की छवि खराब करना था। यह मामला अभी अदालत में चल रहा है।

गौरी लंकेश की हत्या को लेकर मुंबई में मामला

2018 में RSS कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने मुंबई के सेवरी की एक अदालत में राहुल गांधी और CPI(M) नेता सीताराम येचुरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि दोनों नेताओं ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को RSS से जोड़ने की कोशिश की थी।

इसमें 5 सितंबर 2017 को लंकेश की हत्या के बाद राहुल गांधी के कथित बयान का जिक्र किया गया था। उन्होंने कहा था, ”जो भी बीजेपी और RSS की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, उसे पीटा जाता है, उस पर हमला किया जाता है और यहां तक कि उसकी हत्या भी कर दी जाती है।”

यह मामला अभी अदालत में चल रहा है।

बीजेपी पर टिप्पणी को लेकर रांची में मामला

2018 में बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की एक आंतरिक बैठक में बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

इसके बाद राहुल गांधी ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था।

मठ में प्रवेश से रोकने के आरोप पर गुवाहाटी में मामला

2016 में RSS कार्यकर्ता अंजन कुमार बोरा ने असम के कामरूप जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

यह मामला दिसंबर 2015 में असम दौरे के दौरान राहुल गांधी के उस आरोप से जुड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि RSS कार्यकर्ताओं ने उन्हें बरपेटा के एक मठ में प्रवेश करने से रोक दिया था। मठ के अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया था।

बोरा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने RSS की छवि खराब करने के लिए झूठे बयान दिए थे।