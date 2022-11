Amazon धर्मांतरण के लिए दे रहा पैसा- आरएसएस से जुड़े The Organizer में आरोप

The Organiser: “अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन” शीर्षक से एक छपी इस स्टोरी में पत्रिका ने यह भी आरोप लगाया कि अमेजन के “अमेरिकन बैपटिस्ट चर्च” नामक एक संगठन के साथ वित्तीय संबंध हैं।

Religious Conversion: आरएसएस समर्थित मैगजीन (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram