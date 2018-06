मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी मंगलवार (12 जून) को महारष्‍ट्र के भिवंडी स्थित एक कोर्ट में पेश हुए। उन्‍हें कथित तौर पर क‍िसी जांच-पड़ताल के बिना ही अदालत में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। याची और राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्‍य राजेश कुंते ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्‍होंने कहा, ‘राहुल गांधी और उनके लोगों के साथ विशेष व्‍यवहार किया गया। मैं शिकायती हूं इसके बावजूद बिना जांच के मुझे अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन, आरोपी होने के बावजूद राहुल गांधी और उनके लोगों को बिना किसी जांच-पड़ताल के कोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। पुलिस का यह रवैया पक्षपाती है।’ राजेश कुंते ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोका था, जिसपर अदालती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भिवंडी कोर्ट में अब इस ममाले की अगली सुनवाई 10 अगस्‍त को होगी। राजेश कुंते का दावा है कि कांग्रेस अध्‍यक्ष ने 6 मार्च, 2014 की एक चुनावी रैली में कहा था कि महात्‍मा गांधी की हत्‍या के पीछे आरएसएस का हाथ है। राहुल गांधी ने बाद में अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह मामला अदालत में पहुंच गया। कांग्रेस अध्‍यक्ष ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, जिसे वह जीत कर रहेंगे। बता दें कि कोर्ट ने 2 मई को राहुल को 12 जून को पेश होने का निर्देश दिया था।

Special treatment was given to Rahul Gandhi and his people.I am complainant and still was not allowed inside court without being frisked but Rahul Gandhi and his people went in without frisking despite him being accused.Police was biased: Rajesh Kunte,RSS #Bhiwandi #Maharashtra pic.twitter.com/Gy7ZZAnTEp

