केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने आरएसएस नेता टीजी मोहनदास की आपत्तिजनक टिप्पणियों की पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। आरएसएस नेता ने यह टिप्पणी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध करने वालों के खिलाफ की थीं।

एक वीडियो में मोहनदास को कथित तौर पर यह कहते हुए दिखाया गया है कि अगर उन्हें प्रदर्शन को संभालने का जिम्मा सौंपा जाता, तो वे जंतर-मंतर इलाके में कर्फ्यू लगा देते। उन्होंने कथित तौर पर कहा, “भीड़ को तितर-बितर होने के लिए कहा जाता। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिये तीन बार घोषणा की जाती। फिर, गोलीबारी होती। लोग अफरा-तफरी और हड़बड़ी में भागते। कुछ लोग मारे जाते, कुछ घायल हो जाते। चार घंटे के अंदर स्थिति कंट्रोल में आ जाती। शवों को अस्पताल ले जाया जाता।”

पुलिस को इलाके से हटा लेना चाहिए- मोहनदास

एक अन्य वीडियो में मोहनदास को यह कहते हुए सुना गया, “पुलिस को इलाके से हटा लेना चाहिए और इसे प्रदर्शनकारियों पर छोड़ देना चाहिए। बलात्कार और मर्डर होंगे। बलात्कार की कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें बलात्कार पसंद है।”

गृह मंत्री चेन्निथला ने कई राजनीतिक नेताओं से शिकायतें मिलने के बाद इन टिप्पणियों की जांच के आदेश दिए। मंत्री के ऑफिस ने बताया कि साइबर सेल के आईजी पी प्रकाश शिकायतों की जांच करेंगे।

शिकायतकर्ताओं में से एक, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नेता टी.टी. जिस्मोन ने मोहनदास पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अश्लील, अमानवीय और अलोकतांत्रिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने कहा, “इन टिप्पणियों को केवल भावनाओं में बहकर कही गई बात नहीं माना जा सकता, बल्कि ये उस विचारधारा का असली चेहरा दिखाती हैं जो पुनर्जागरण के मूल्यों और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को नकारती है। RSS नेता का बयान एक फासीवादी मानसिकता को दर्शाता है जो हिंसा के जरिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाना चाहती है। छात्रों को बलात्कारी कहना उन हजारों युवाओं का अपमान है जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था।”

तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए- कांग्रेस

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी ने एक्स पर कहा, “मोहनदास का यह घटिया बयान आरएसएस की घिनौनी, हिंसक और महिलाओं के प्रति नफरत भरी सोच का सबूत है और आरएसएस ने हमेशा ऐसे लोगों को पनाह दी है। देश को नफरत और हिंसा की आग में झोंकना आरएसएस का इतिहास रहा है, जिसे यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे कुंठित और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।”

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धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने से पहले सरकार की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सामने उनके विभाग (पोर्टफोलियो) में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों- जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से कई घंटे तक बातचीत की थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…