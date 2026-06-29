पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल लाने वाली है। इसको लेकर आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके देश से होती है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि मुसलमानों के पास एक मौका आ रहा है कि वह मुख्य धारा में बनाकर जिए।

इंद्रेश कुमार ने कहा, “दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान की पहचान सिर्फ़ मुसलमान के तौर पर नहीं होती। अरब के व्यक्ति को अरबी, तुर्की के व्यक्ति को तुर्की, ईरान के व्यक्ति को ईरानी और इराक के व्यक्ति को इराकी कहा जाता है। इसी तरह किसी भी ईसाई देश में नागरिकों की पहचान सिर्फ़ ईसाई के तौर पर नहीं होती। ब्रिटेन के व्यक्ति को ब्रिटिश, अमेरिका के व्यक्ति को अमेरिकी कहा जाता है। ठीक वैसे ही भारत में किसी भी धर्म, जाति, भाषा, मूलवंश या क्षेत्र के लोग हों, वे सभी भारतीय हैं। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। कोई भी हमसे यह अधिकार नहीं छीन सकता।”

UCC से घबराइए मत, इसका स्वागत करिए- इंद्रेश कुमार

इंद्रेश कुमार ने कहा कि UCC से घबराइए मत, इसका स्वागत करिए और इस देश के मुख्यधारा के नागरिक के रूप में बनकर रहिए। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप इस देश के किराएदार नहीं है बल्कि आप इस देश के मूल नागरिक थे और हैं।

‘अंग्रेजों ने विभाजन के लिए रचा था षड्यंत्र’

इंद्रेश कुमार ने कहा कि अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र था कि हिंदू और मुसलमान दो ऐसे समुदाय हैं, जो एक साथ नहीं रह सकते और इसी की वजह से विभाजन हुआ। उन्होंने कहा, “इसके बाद राजनीतिक दलों ने मुसलमान को मुख्य धारा से काट कर रखा जिसके कारण वह शिक्षा, विकास और विश्वास में पिछड़ गए। अब एक मौका आ रहा है कि वह मुख्य धारा में बनाकर जिए।”

बंगाल में ST पर लागू नहीं होगा यूसीसी बिल- बीजेपी

पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने साफ किया कि कोड में कुछ भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स (ST) पर लागू नहीं होगा। समिक भट्टाचार्य ने कहा कि UCC को लेकर बीजेपी का स्टैंड साफ है। यह पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो और राजनीतिक वादे का हिस्सा है। समिक भट्टाचार्य ने कहा, “यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी का स्टैंड साफ है। यह पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो और राजनीतिक वादे का हिस्सा है। इसमें कोई लुका-छिपी नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है। हमें पश्चिम बंगाल में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है क्योंकि कानून की नज़र में सभी नागरिकों के अधिकार और फर्ज़ एक जैसे होंगे। धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ के बजाय शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेना और दूसरे मामले एक यूनिफ़ॉर्म स्ट्रक्चर के तहत होने चाहिए जिससे देश में एकता, संवैधानिक दोहरापन और न्याय मज़बूत होगा।”

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कुछ राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के समर्थन में आ गए हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ पार्टियों का कहना है कि इसका मसविदा आने के बाद अपना रुख तय करेंगी। इसके सामाजिक प्रभाव को लेकर जारी बहस के बीच यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। पढ़ें पूरी खबर



