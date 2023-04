समलैंगिक संबंध राक्षसों की प्रथा… हमारे शास्त्रों में है अपराध, बोले RSS नेता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी जताई आपत्ति

आरएसएस नेता सीके साजी नारायणन ने अपने आर्टिकल में कहा कि रामायण में समलैंगिकता का उल्लेख एक प्रथा के रूप में किया गया है, जिसे हनुमान ने लंका में देखा था। उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में समलैंगिकता को दंडित किया गया है।

आरएसएस नेता ने समलैंगिकता को बताया अप्राकृतिक (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

कुछ महीने पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शास्त्रों का हवाला देते हुए समलैंगिकता को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया था। लेकिन अब संघ के ही एक वरिष्ठ नेता ने समलैंगिक संबंधों को राक्षसों से जोड़ते हुए इसे अप्राकृतिक बताया है। उनका कहना है कि समलैंगिक संबंध भारतीय शास्त्रों में अपराध हैं और यह राक्षसों की प्रथा है। इतना ही नहीं समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले ऐतिहासिक 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की भी आरएसएस नेता ने आलोचना की है। उन्होंने समलैंगिकता को अप्राकृतिक बताया है। द ऑर्गेनाइजर के एकआर्टिकल में किया गया दावा आरएसएस से संबंधित मैगजीन द ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में संघ की श्रमिक शाखा, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के पूर्व अध्यक्ष सीके साजी नारायणन ने दावा किया कि भारत के धर्मशास्त्र इस तरह के यौन व्यवहार को अपराध मानते हैं। नारायणन ने अपने आर्टिकल में कहा कि रामायण में समलैंगिकता का उल्लेख एक प्रथा के रूप में किया गया है, जिसे हनुमान ने लंका में देखा था। उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में समलैंगिकता को दंडित किया गया है। रामायण का जिक्र करते हुए किया यह दावा उन्होंने कहा, “…समलैंगिकता का उल्लेख रामायण में राक्षस महिलाओं के बीच एक प्रथा के रूप में किया गया था, जिसे हनुमान ने लंका में देखा था। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र समलैंगिकता को दंडित करते हैं।” उन्होंने साल 2018 के सुप्रीम कोर्ट के तीन बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए कि आरोप लगाया कि इन मामलों में फैसला सुनाते समय संवैधानिक नैतिकता के नाम पर अमेरिकी और पश्चिमी सिद्धांतों को लागू किया गया। उन्होंने जिन तीन फैसलों का जिक्र किया उसमें सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति, व्यभिचार के साथ-साथ समलैंगिकता को भी अपराध की श्रेणी से बाहर करना शामिल है। आर्टिकल में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से चेतावनी दी कि समान समलैंगिक की इच्छा को शांत ना करें। कोर्ट ने यह नहीं समझा कि स्वभावकि रूप से अप्राकृतिक कृत्यों पर प्रतिक्रिया करती है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता के नाम पर यौन विकृतियों को सामाजिक चेतना पर थोपा जाता है। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह समलैंगिकता थोपने की कोशिश करेगा, जिसका पश्चिम में एक बड़ा व्यवसाय है। आरएसएस नेता ने आगे कहा कि अगला कदम समलैंगिकता के लिए सहमति की उम्र को कम करना होगा जैसा कि ब्रिटेन जैसे देशों में किया गया था, ताकि छोटे बच्चों को बिना किसी कानूनी बाधा के समलैंगिक कारोबार में घसीटा जा सके। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram