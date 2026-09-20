मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने जाति-आधारित भेदभाव के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यह हिंदू समाज पर एक कलंक है। उन्होंने समाज से व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार के ज़रिए भेदभाव मिटाने की अपील की।

जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर बात करते हुए संघ महासचिव ने कहा कि लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी भारत माता और ईश्वर की संतान हैं।

‘भेदभाव नहीं होने चाहिए’

न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, रविवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में बोलते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, “हम सभी भारत माता की संतान हैं। सभी ईश्वर की संतान हैं। ऐसे में इंसानों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए।”

होसबले ने आगे यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर भेदभाव करना हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, “जन्म के आधार पर भेदभाव हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है।”

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: RSS General Secretary Dattatreya Hosabale says, "… We are all children of Mother India. We are all children of God. Therefore, there should be no discrimination of any kind among humans. Discrimination based on birth is not part of Hindu… pic.twitter.com/KBAQbJktwO — ANI (@ANI) September 20, 2026

समाज करो रहे खोखला- संघ महासचिव

उन्होंने आगे कहा कि जाति के नाम पर समाज में होने वाले नुकसानदेह व्यवहार समाज को खोखला करते हैं। होसबले ने कहा, “जाति के नाम पर समाज में होने वाले तरह-तरह के बुरे व्यवहार समाज को कमजोर और खोखला करते हैं।”

संघ महासचिव ने देश के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचने वाले लोगों से अपील की कि वे अपने व्यवहार और अपने आसपास से ही इस मुद्दे को हल करना शुरू करें। उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि जो लोग निस्वार्थ हैं और देश के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचते हैं, उन्हें अपने व्यवहार, अपने जीवन और अपने घरों में इस पहल की शुरुआत करनी चाहिए।”

लोगों से कलंक मिटाने की अपील की

होसबले ने लोगों से इसे मिटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यह हिंदू समाज पर एक कलंक है। हमें इस कलंक से मुक्त होने की जरूरत है।”

संघ महासचिव ने आगे यह भी कहा कि इस प्रथा को खत्म करने के लिए सिर्फ कानूनों या उपदेशों से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह लोगों के अपने आचरण पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, “यह कानून से, भगवान के केवल अवतार लेने से या किसी के उपदेश देने से नहीं होगा। यह हमारे अपने आचरण से होगा। आइए हम ऐसा करने का संकल्प लें और आगे बढ़ें।”

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