श्रीराम मंंदिर में कथित दान चोरी मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को कहा कि SIT की जांंच में जो भी दोषी हो, उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक वीडियो के जरिए कहा कि दान पात्रों से चोरी से राम भक्तों की श्रद्धा को आघात पहुंचा है।

दत्तात्रेय होसाबले ने कहा, “श्रीराम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को, भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन कर जांंच शुरू की है। इस जांच में जो भी दोषी पाए जाए, उसे कठोर दंड सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए ताकि श्रीराम मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए।

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राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले पर विनय कटियार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी से वह इस मामले में सीधे संपर्क में हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।