राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ‘सांस्कृतिक प्रदूषण’ से निपटने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए एक पैनल बनाया है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को मिली जानकारी के मुताबिक, इस पैनल में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े कई सदस्य शामिल हैं। इनमें पूर्व कुलपति और प्रचारक भी हैं।

दो साल पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने OTT (ओवर-द-टॉप) कंटेंट को ‘नैतिक पतन’ का कारण बताया था।

आरएसएस के एक सूत्र ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि इस पैनल की पहली बैठक पिछले महीने हुई थी।

सूत्र ने बताया, “पैनल एक प्रस्ताव तैयार करेगा और इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और केंद्र सरकार के अन्य संबंधित विभागों को सौंपेगा, ताकि OTT प्लेटफॉर्म पर चल रही अश्लीलता से निपटा जा सके।”

युवा पीढ़ी पर पड़ रहा असर

आरएसएस के सूत्र का कहना है कि हमें इस ‘सांस्कृतिक प्रदूषण’ से निपटने के लिए सेंसर बोर्ड जैसी किसी चीज की जरूरत है क्योंकि इससे हमारे परिवार और खासकर युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है।

आरएसएस के एक और सूत्र ने बताया कि इस पैनल के द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। सूत्र के मुताबिक, प्रस्ताव तैयार करने से पहले हमें कानून के क्षेत्र के लोगों के साथ भी बड़े स्तर पर विचार-विमर्श करना होगा।

मोहन भागवत ने क्या कहा था?

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 12 अक्टूबर, 2024 को नागपुर में अपने वार्षिक विजयादशमी संबोधन में OTT कंटेंट पर बात की थी। संघ प्रमुख ने कहा था, “OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, वे इतनी घृणित होती हैं कि उनके बारे में बात करना भी गलत होगा… इस पर कानून के जरिये लगाम लगाने की जरूरत है क्योंकि यह ‘नैतिक पतन’ के बड़े कारणों में से एक है।” भागवत ने समाज में आ रही कथित गड़बड़ियों के लिए OTT प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया था।

आरएसएस के सूत्रों ने बताया कि पैनल बनाने का फैसला ‘कुटुंब प्रबोधन’ से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया। ‘कुटुंब प्रबोधन’ का मकसद पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना, पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि संघ के कार्यकर्ता OTT प्लेटफॉर्म को नैतिक पतन की वजहों में से एक मानते हैं।

OTT कंटेंट के लिए नहीं है कोई नियामक संस्था

सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों को ‘सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952’ के तहत ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ (सीबीएफसी) से सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होता है। सीबीएफसी को बोलचाल की भाषा में ‘सेंसर बोर्ड’ कहा जाता है। लेकिन OTT कंटेंट के लिए ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी या नियामक संस्था नहीं है। OTT कंटेंट को ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021’ और इससे जुड़े IT और क्रिमिनल कानूनों के तहत रेगुलेट किया जाता है।

OTT कंटेंट के लिए जो मौजूदा व्यवस्था है, कुछ वर्गों की ओर से इसमें खामियांं होने की बात कही जाती है और इसे बार-बार उठाया जाता रहा है।

50 OTT प्लेटफॉर्म को कर दिया था बंद

इस साल 22 जुलाई को सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि केंद्र सरकार ने दो साल के दौरान भारत में 50 OTT प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया था।

केंद्र सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा था और यह IT एक्ट, भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन है।

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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में जैन संत आचार्य पुलक सागर महाराज से मुलाकात की। जैन संत आचार्य पुलक सागर के मुताबिक, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को लेकर कहा है कि यह केवल प्रस्ताव है और इसे अभी कानूनी रूप नहीं दिया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।