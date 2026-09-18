Mohan Bhagwat in MP: “मनुष्य अपने अहंकार में भरकर यह मान बैठता है कि सब ओर उसी की सत्ता चलती है और हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार ही होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं है।” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने धार्मिक नगरी उज्जैन में ‘युवा धर्म संसद’ को संबोधित करते हुए मानव अहंकार और सत्ता के इस भ्रम पर कड़ा प्रहार किया।

आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि दुनिया इंसान के अहंकार या उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि प्रकृति और धर्म के शाश्वत नियमों से संचालित होती है। उन्होंने इंसान के भीतर छिपे अहंकार और उससे पैदा होने वाली गलतफहमियों को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य अक्सर इस मुगालते में जीने लगता है कि वह पूरी दुनिया और व्यवस्थाओं को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है।

‘इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी प्रकृति’

मोहन भागवत ने कहा कि जब व्यक्ति अहंकार से प्रेरित होता है, तो वह यह सोचने की भूल कर बैठता है कि प्राकृतिक नियम भी उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होना और अस्त होना पूरी तरह से निश्चित है, उसमें इंसान का अहंकार कोई बदलाव नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि आप इसे मानें या न मानें, सूर्य अपने तय नियम से ही निकलेगा और डूबेगा। ठीक इसी तरह धर्म के सार्वभौमिक नियम भी इंसान की मर्जी, इनकार या अहंकार से प्रभावित हुए बिना निरंतर काम करते रहते हैं।

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh | At Youth Dharma Parliament, RSS chief Mohan Bhagwat says… When I heard about the 'Youth Dharma Parliament,' I was pleased to know that the youth are thinking about 'Dharma'. Nowadays, we rarely hear such things. Whenever dharma is mentioned,… pic.twitter.com/C8K8JBPDn0 — ANI (@ANI) September 18, 2026

धर्म को लेकर युवाओं का दृष्टिकोण और सामाजिक भ्रम

इसके अलावा मोहन भागवत ने इस बात पर खुशी जताई कि आज का युवा अहंकार और आधुनिक भटकाव से परे हटकर ‘धर्म’ के बारे में विचार कर रहा है। उन्होंने समाज की इस अहंकारी धारणा को खारिज किया कि धर्म केवल बुजुर्गों या सेवानिवृत्त (रिटायर) लोगों के लिए है। लोग यह समझने की भूल करते हैं कि भगवद्गीता और रामायण बुढ़ापे में पढ़ने के ग्रंथ हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धर्म सृष्टि के आरंभ से अंत तक हर क्षण बना रहता है।

भाषण नहीं, अहंकारमुक्त होकर सीधा संवाद

भाषण की शुरुआत में मोहन भागवत ने किसी भी प्रकार के औपचारिक पद या मंच के अहंकार को किनारे रखते हुए कहा कि वे कोई विद्वतापूर्ण भाषण देने नहीं आए हैं, बल्कि उपस्थित युवाओं, नागरिकों और माताओं-बहनों से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने बैठकर बोलने की बात कहते हुए बेहद आत्मीय और सहज अंदाज में अपनी बात रखी, जो यह दर्शाता है कि धर्म और ज्ञान का आदान-प्रदान अहंकाररहित होकर ही संभव है।

जब विद्वता के अहंकार के कारण रुक गया व्याख्यान

अपने विचार को और सहजता से समझाने के लिए भागवत ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि धर्म पर बोलने की चुनौती में फंसे एक सज्जन ने जब श्रोताओं से पूछा कि कौन धर्म को जानता है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब वक्ता ने कहा कि आपके पास धर्म समझने की पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। अगले दिन सबने हाथ उठाया तो बोले कि जब सब जानते ही हैं तो मेरे बोलने की क्या जरूरत?

अज्ञान और अति-ज्ञान के अहंकार के बीच फंसा मनुष्य

किस्से को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि तीसरे दिन आधे लोगों ने हाथ उठाया और आधे ने नहीं। इस पर वक्ता ने कहा कि जो जानते हैं, वे न जानने वालों को समझा दें। मोहन भागवत ने इस कथा के जरिए संदेश दिया कि धर्म को लेकर इंसान अक्सर अपने अज्ञान या फिर ‘सब कुछ जानने’ के झूठे अहंकार में फँस जाता है, जबकि धर्म को गहराई से समझना इतना सरल नहीं है।

अहंकार त्यागकर जीवनभर की यात्रा

संघ प्रमुख ने कहा कि ‘युवा धर्म संसद’ में उनके पास इस तरह की कथा सुनाकर बात टालने या भाग जाने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में धर्म एक ऐसी व्यापक और गूढ़ अवधारणा है, जिसकी खोज में इंसान का पूरा जीवन बीत सकता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्यागकर इसका अन्वेषण करे, तब भी इसके पूरे मर्म को समझ पाना एक लंबी और निरंतर साधना का विषय है।

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