संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को विजयादशमी के मौके पर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वंयसेवकों को संबोधित किया। इस दौरान मोहन भागवत ने विपक्ष के ‘सत्ता परिवर्तन’ के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश के अंदर बुरी ताकतें भारत को खत्म करने की दिशा में काम कर रही हैं और कुछ महत्वकांक्षी नेता उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं।

मोहन भागवत ने आगे कहा कि भारत में भी फ्रांस और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश हो रही है। दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं, जो भारत को दबाना चाहती हैं। उनका मकसद सत्ता परिवर्तन कर हालात सुधारना नहीं, बल्कि खुद को सत्ता पर बिठाना है।

‘आंदोलन समाधान के लिए होना चाहिए’

मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जब समस्या होती है तभी आंदोलन होते हैं, लेकिन आंदोलन समाधान के लिए होने चाहिए। आंदोलन करने वाला कोई समूह हो, अखंड समाज में किसी प्रकार का विभाजन, द्वेष नहीं होना चाहिए। आंदोलन से समस्या का समाधान निकले इसके उदाहरण वैसे काफी कम हैं।

‘सत्ता परिवर्तन न हुआ है और न होगा’

संघ प्रमुख ने आगे कहा कि पश्चिम से एक आंधी चली है, जो हर तरह की संस्कृति की विरोधी है और हर देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। भागवत ने कहा, “फ्रांस में क्या हो रहा है, नेपाल में बांग्लादेश में क्या हुआ। वो कहते हैं कि रिजीम चेंज (सरकार बदलने) करने से हालात बदलेंगे, लेकिन न ऐसा पहले हुआ है और न आगे होगा।”

‘विश्व में भारत को दबाने वाली शक्तियां मौजूद हैं’

इस दौरान मोहन भागवत ने विपक्षी दलों पर आंदोलनों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “समाज की सक्रियता से समाधान के कई उदाहरण है। समाज और देश को केवल नेता नहीं चला रहा, समाज देश को चलाता है। आंदोलन किसी दूसरे लक्ष्य से चले तो राजनीति का साधन बन जाता है, विरोध भड़काने का काम करता है। समाज से काटकर एक अलग वर्ग बनाना और व्यवस्था के बारे में विरोध बनाना, कलह करना, पहले भी करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। विश्व में भारत को दबाने वाली शक्तियां मौजूद हैं। किसी तरह से उत्तेजित नहीं होना है। हमको सतत प्रयास करने पड़ेंगे।”