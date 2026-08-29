न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी समेत कई हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत का ‘वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी’ इवेंट आयोजित किया गया। इस वैश्विक मंच से को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने एकता का संदेश दुनिया को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्म अलग-अलग रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन इंसानियत और सच्चाई एक ही रहती है।

इस इवेंट को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म इंसानियत की एकता में यकीन रखता है और अगर कोई हिंदू सोचता है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “अगर आप खुद को हिंदू कहलाना चाहते हैं तो आपको यह मानना ​​होगा कि सभी रास्ते एक ही तरफ ले जाते हैं और हर इंसान का एक ही सम्मान होता है, इंसानों में कोई फर्क नहीं है।”

‘धर्म अलग हो सकता है, लेकिन इंसानीयत एक है’

इस दौरान मोहन भागवत ने एकता की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, “डाइवर्सिटी को बचाना होगा क्योंकि यह कुदरत का नियम है और एकता ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है।” भागवत ने आगे कहा, “मैं कोई धार्मिक विद्वान नहीं हूं और न ही आपकी तरह कोई धार्मिक अधिकारी हूं, लेकिन मैं एक ऐसे समाज में काम कर रहा हूं जो पारंपरिक रूप से कहता है कि धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक है।”

धर्म को लेकर क्या कहा संघ प्रमुख ने?

संघ प्रमुख ने आगे कहा कि सच्चाई मूल रूप से एक ही होती है, लेकिन इसको देखने का नजरिया अलग-अलग हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंसान अपने दिमाग में बनी सोच और समझ के दायरे से प्रभावित होता है, इसलिए एक ही सत्य को बताने के तरीके अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई धर्म हैं और मौजूदा समय में धर्मों की पहचान काफी हद तक उनकी अलग-अलग परंपराओं और रीति-रिवाजों से होती है। किसी धार्मिक व्यवस्था और आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने के लिए इन परंपराओं और अनुशासन की भी अपनी भूमिका होती है।

किस कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कही ये बातें?

मोहन भागवत ने यह बातें जिस कार्यक्रम में कहीं वह अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य संदेश ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना पर आधारित था। आयोजकों के मुताबिक, इसका उद्देश्य लोगों को कृत्रिम विभाजनों और मतभेदों से ऊपर उठकर मानवता को जोड़ने वाले रिश्तों को समझने और आपसी सम्मान, संवाद और एकता की भावना को मजबूत करने का संदेश देना था।

इस इवेंट को लेकर हो रहा था विरोध

इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का विरोध तभी से हो रहा था जबसे ये घोषणा हुई थी कि संघ प्रमुख इस इवेंट में शामिल होने वाले हैं। विरोध करने वालों में सबसे पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी थे। उन्होंने कहा था कि वह इस कार्यक्रम का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। उन्होंने आरएसएस पर विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।

अमेरिका के बाद और कहां-कहां जाएंगे मोहन भागवत?

बता दें कि मोहन भागवत आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका पहुंचे हैं। उनके इस दौरे में अमेरिका के साथ-साथ कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा भी शामिल है। इस दौरे पर संघ प्रमुख भारतीय समुदाय के सदस्यों, भारतीय-अमेरिकी कारोबारी नेताओं और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

#WATCH | New York, US: At the "One World One Humanity" event, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same goal… pic.twitter.com/e5UYZPppU8 — ANI (@ANI) August 29, 2026

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