यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के प्रस्तावित नियमों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया है। मोहन भागवत ने सोमवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में जैन संत आचार्य पुलकसागर महाराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच यूजीसी के प्रस्तावित नियमों, सामाजिक समरसता और जातिवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई।

हिंदी अखबार दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक, करीब 40 मिनट चली इस मुलाकात में आचार्य पुलकसागर महाराज ने यूजीसी के मुद्दे को उठाया।

अखबार के मुताबिक, आचार्य पुलकसागर महाराज के द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, ‘अभी केवल प्रस्ताव आया है, पास नहीं हुआ, ना यह कानून बना है और ना बनेगा।’

मोहन भागवत की टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को लेकर चर्चा और बहस जारी है। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।

देश के कई राज्यों में हुए थे प्रदर्शन

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए थे। बड़ी संख्या में लोग इनके समर्थन में उतरे थे तो विरोध करने वालों ने भी अपनी आवाज बुलंद की थी। बीते दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के दौरान भी यूजीसी नियमों के विरोध में नारेबाजी की गई थी।

विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी थी।

संघ प्रमुख मोहन भागवत की इस टिप्पणी को यूजीसी को लेकर समाज के अलग-अलग वर्गों और सोशल मीडिया में चल रही बहस के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

किसी को भी समाज को तोड़ने नहीं देंगे- भागवत

आचार्य पुलकसागर महाराज ने बातचीत के दौरान इस बात को लेकर चिंता जताई कि यूजीसी नियमों के मुद्दे को लेकर सवर्ण और पिछड़े वर्ग के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि किसी को भी समाज को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दोनों की मुलाकात में सामाजिक समरसता और जातिवाद पर भी चर्चा हुई।

मोहन भागवत और आचार्य पुलकसागर महाराज इससे पहले 2011 में भीलवाड़ा में मिले थे।

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यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम जारी किए तो उसको लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर सामान्य वर्ग के लोगों ने इन नियमों का जमकर विरोध किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।