RSS Chief on Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत के महत्व को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं क्योंकि दुनिया सत्ताधारियों को ही सुनती है। उन्होंने कहा कि केवल शक्ति ही सम्मान दिलाती है।

दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा, “दुनिया सुनती तो उन्हीं का है, जिनके पास शक्ति है। दुनिया जानती सब है कि यही रास्ता है। भारतीय बोल रहा है, भारत की बात सही है। लेकिन सही है इसलिए बात नहीं मानी जाती। लाठी है इसलिए बात मानी जाती है, ये दुनिया ऐसी है।”

कमजोर और शक्तिशाली देशों का किया जिक्र

आरएसएस चीफ ने अपने संबोधन में कमजोर और शक्तिशाली देशों की ताकत का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, “हम देखते हैं बल-संपन्न लोग अपनी मनमानी करते हैं। जिनमें बल नहीं है वो नीचे मुंडी डालकर उनका मानना पड़ता है। चाहे तो किसी देश को एकदम हथिया लो, चाहे तो किसी पर बम डाल दो, चाहे तो दुनिया का तेल सप्लाई बंद कर दो। ये सब शक्ति के कारण है।”

उन्होंने कहा, “इसलिए शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न देश सबसे बड़ा, ‘इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये देश भी अपने बल और वैभव से किसी को बिगाड़ने नहीं चला है, सबको संभालने के लिए चला है। ऐसा भारत जब खड़ा होगा, तब दुनिया को नया तरीका मिलेगा। भारत को अपने देश को अपने तरीके के आधार पर खड़ा करके दिखाना पड़ेगा।”

सारी दुनिया पर अपना डंडा चलाने के लिए क्या

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, “ये समझकर कि अपना देश तब बड़ा होता है, जब दुनिया को उस देश की आवश्यकता होती है। अपना देश सारी दुनिया पर अपना डंडा चलाने के लिए बड़ा नहीं होता। भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को धर्म देने के लिए बड़ा होता है।” उन्होंने कहा, “हमारे एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बात को व्यक्त किया था विदेश में जो हिंदू रहते हैं उनकी नई पीढ़ी के सामने। कि आपको ऐसा रहना है और ऐसा काम करना है हिंदू स्वयंसेवक संघ का, कि उसको देखकर वहाँ के लोग चाहें कि उनका अपना एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होना चाहिए।”

मोहन भागवत ने कहा, “भारत को इस रूप में खड़ा होना है अपना तरीका लेकर कि सारी दुनिया देखे और ये कहे कि जिस नींव पर इन्होंने उनके देश का निर्माण किया है, उसी नींव पर हम हमारे देश का हमारी प्रकृति के आधार पर निर्माण करेंगे।”

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