कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बाद आज की ‘जेन जी’ जनरेशन की बात हर तरफ हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जनरेशन के बच्चों से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर आकर उन्हीं के अंदाज में वीडियो डालने लगे हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भी अब Gen Z को साधने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी तैयारी की दिशा में RSS चीफ मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई में आयोजित होने वाले एक यूथ कार्यक्रम में 2000 के करीब बच्चों को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक शहरों के टीनएजर्स शामिल होंगे।

15 से 19 साल के बच्चे होंगे शामिल

यह कार्यक्रम मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में आयोजित होगा जहां वे Gen Z और Gen Alpha जनरेशन के छात्रों के साथ लोकतंत्र, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में 15 से 19 साल के बच्चे शामिल होंगे। यह कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (I.I.M.U.N) की 15वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित होगा।

इस थीम पर मोहन भागवत का होगा संबोधन

इस सम्मेलन की थीम “The Role of Youth in Uniting the World, the Indian Way” रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स नेशनल, इंटरनेशनल और सिविक मुद्दों पर बहस करेंगे। ऑर्गनाइजर ने कहा कि यह इवेंट ऐसे समय में हो रहा है जब युवा लोग लीडरशिप, डेमोक्रेसी और देश बनाने के बारे में बातचीत को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं।

इस लिहाज से अहम होगा यह संबोधन

मोहन भागवत का यह संबोधन टीनएजर्स तक संघ की पहुंच को ले जाने का प्रयास भी होगा। पीएम मोदी के बाद संघ की ओर से की जा रही इस पहल का फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को भी होगा। यह बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हाल के महीनों में Gen Z स्टूडेंट्स के साथ भागवत की सबसे बड़ी मुलाकातों में से एक होगी, जो एग्जाम पेपर लीक पर युवाओं की अगुवाई में हुई लामबंदी के कुछ दिनों बाद हो रही है, जिसने युवा वोटरों और स्टूडेंट एक्टिविज्म को नेशनल लाइमलाइट में ला दिया था।

RSS Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat to interact with members of Gen Z and Gen Alpha in Mumbai on 6 August.



The programme will be attended by around 2,000 high school students, aged 15 to 19, representing more than 100 cities across India. pic.twitter.com/5HmY43YiS8 — ANI (@ANI) August 3, 2026

क्या है I.I.M.U.N और कब हुई इसकी शुरुआत?

I.I.M.U.N. की स्थापना 2011 में ऋषभ शाह ने की थी। संगठन का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और भारत के विचारों के माध्यम से वैश्विक एकता को बढ़ावा देना है। पिछले 15 सालों में संगठन से जुड़े कई प्रतिभागी जनप्रतिनिधि, सिविल सेवक, वकील, लेखक, अभिनेता और उद्योग जगत से जुड़े पेशेवर बने हैं। I.I.M.U.N. के कार्यक्रम वर्तमान में भारत के 275 शहरों और 40 देशों तक पहुंच चुके हैं।

संगठन का दावा है कि अब तक वह 15,000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों के साथ काम कर चुका है और 7.5 करोड़ से अधिक युवाओं तक अपनी पहुंच बना चुका है।

यह भी पढ़ें: जंतर-मंतर पर धरनों पर लग सकती है रोक? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, विरोध-प्रदर्शन पर बदल सकते हैं नियम

संसद मार्च के दौरान हुई झड़पों और जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों और 20 जुलाई को कथित NEET पेपर लीक के विरोध में निकाले गए संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि वह यह भी जांच करेगी कि क्या जंतर-मंतर अब प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान है। यहां पढे़ं पूरी खबर…