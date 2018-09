जैन मुनि तरुण सागर का निधन, इनकी वजह से आरएसएस ने बदला था अपना गणवेश

दिल्ली के शाहदरा के कृष्णानगर में शनिवार (1 सितंबर) सुबह 3:18 बजे जैन मुनि तरुण सागर ने 51 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वे काफी समय से पीलिया से पीडि़त थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि जैन मुनि ने दवा लेने से भी इंकार कर दिया था। तरुण सागर के जैन समुदाय के अलावा भी काफी सारे फॉलोअर हैं। वे अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते थे। इन सब बातों के साथ एक सच्चाई यह भी है कि राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ ने अपना गणवेश इन्हीं की वजह से बदला था। पहले आरएसएस का ड्रेस शार्ट पैंट था, जो कि अब फुलपैंट हो गया है। नागपुर में वर्ष 2009 में आयोजित आरएसएस के विजया दशमी समारोह में दिगंबर जैन मुनि ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने चमड़े के बेल्ट को बदलने की सलाह दी थी ताकि जानवरों की हत्या पर रोक लग सके। बताया जाता है कि उनकी इस अपील ने काम किया और आरएसएस ने अपना पहनावा बदल लिया।

मध्य प्रदेश के दोहोह जिले में 26 जून 1967 को जन्मे दिगंबर जैन मुनि ‘कड़वे प्रवचन’ के लिए प्रसिद्ध थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह सहित काफी नेता उन्हें सम्मान देते थे। उनकी मृत्यु के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। लिखा कि, “जैन मुनि तरुण सारग के निधन की खबर सुनकर दुख पहुंचा। हम उन्हें उनके प्रवचनों और समाज के प्रति योगदान के लिए हमेशा याद करेंगे।”

Deeply pained by the untimely demise of Muni Tarun Sagar Ji Maharaj. We will always remember him for his rich ideals, compassion and contribution to society. His noble teachings will continue inspiring people. My thoughts are with the Jain community and his countless disciples. pic.twitter.com/lodXhHNpVK

