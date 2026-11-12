पूर्व आईपीएस अधिकारी एम. नागेश्वर राव अब चुनावी राजनीति में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने 2018 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मुश्किल दौर के दौरान कुछ समय के लिए अंतरिम निदेशक के रूप में काम किया था। उन्हें हाल ही में गठित हुई सर्वजन सनातन पार्टी (SSP) का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पार्टी की स्थापना 2021 में हुई थी और हाल ही में इसे फिर से सक्रिय किया गया है। पार्टी अब फरवरी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

राव लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब उनका आरोप है कि संघ और बीजेपी ने उस वर्ग के साथ धोखा किया है जिसका प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में राव ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘छद्म हिंदुत्व’ का समर्थक बताया। उन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकारों की आलोचना की। इसके साथ ही आरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी पार्टी का रुख भी बताया।

इंटरव्यू में पूछे गए कुछ सवाल:

सवाल: 2020 में IPS से रिटायर होने के बाद से आप सार्वजनिक रूप से अपने राजनीतिक विचार रखते रहे हैं। अब चुनावी राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? और 2021 में बनी पार्टी की कमान आपके हाथों में कैसे आई?

एम. नागेश्वर राव: आज भी मेरी ना तो राजनीति में कोई दिलचस्पी है और ना ही मैं खुद को इसके योग्य मानता हूं। जब मुझे (SSP का) राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तब मैंने अपने परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। मेरी पत्नी, बेटी और बेटे ने हंसते हुए कहा, ”आप नेता बन गए!”

लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा संविधान हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है क्योंकि उन्हें वे मौलिक अधिकार नहीं देता जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिले हुए हैं। यहां तक कि पूर्व जनता पार्टी सांसद सैयद शहाबुद्दीन (जो मुस्लिम समुदाय की एक प्रमुख आवाज थे) ने भी 1995 में अनुच्छेद 30 से ‘अल्पसंख्यक’ शब्द हटाने के लिए एक निजी विधेयक पेश किया था।

मैं कई वर्षों से इन मुद्दों को उठाता रहा हूं। नौकरी में रहते हुए भी मैंने ऐसा किया। जब भी मुझे मौका मिला, मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत संबंधित अधिकारियों के सामने इन मुद्दों को रखा।

2023 में मेरी मुलाकात ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हुई। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि केवल इन मुद्दों पर बोलने से कुछ नहीं होगा, इनके लिए नेताओं को आगे आकर काम करना होगा।

पिछले पांच-छह महीनों में 2021 में रजिस्टर्ड एक ऐसी पार्टी को फिर से सक्रिय किया गया जो लंबे समय से निष्क्रिय थी। पार्टी के नेता किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो इसकी कमान संभाल सके। मेरे गुरुजी की सलाह पर पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। मैंने शुरुआत में मना कर दिया। लेकिन उन्होंने लगभग दबाव डालकर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। हैरानी की बात यह है कि पार्टी ने मुझे सदस्य बनाने से पहले ही अध्यक्ष बना दिया। मैं इसे लगभग ईश्वर की इच्छा मानता हूं।

सवाल: आप लंबे समय तक RSS-BJP की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब आप उन्हीं पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा क्या बदल गया?

एम. नागेश्वर राव: मैं अपने छात्र जीवन से ही RSS-BJP से जुड़ा रहा हूं। 1981 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का सदस्य बना था। मैं मोहन भागवत और उनसे पहले संगठन के प्रमुख रहे लोगों के साथ-साथ कई वरिष्ठ नेताओं को भी जानता हूं।

मैं उनसे इसलिए जुड़ा था क्योंकि वे छद्म धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते थे और हिंदुओं को समान अधिकार दिलाने का वादा करते थे। लेकिन अब उनके कामकाज को देखिए। वे केंद्र में 12 साल से सत्ता में हैं और कई राज्यों में भी दशकों से उनकी सरकारें हैं। क्या उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया? क्या उन्होंने हिंदुओं को समान अधिकार दिलाए?

जिस तरह कांग्रेस और वामपंथी-उदारवादी पार्टियां धर्मनिरपेक्षता का नारा देती हैं। लेकिन व्यवहार में छद्म धर्मनिरपेक्षता अपनाती हैं, उसी तरह RSS और BJP भी हिंदुत्व और हिंदू पहचान के नाम पर नारे देती हैं। उनका मकसद हिंदुओं को गुमराह करना और उनके वोट हासिल करना है।

मैंने अपनी किताब A Quiver Full of Hindu Arrows में इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण किया है। RSS-BJP छद्म हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें भारत, सनातन धर्म, हिंदुत्व या हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। वे सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के जरिए धन-संपत्ति हासिल करके उसका आनंद लेना चाहते हैं।

छद्म धर्मनिरपेक्षता और छद्म हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो भारत और हिंदुओं के हितों के खिलाफ हैं।

सवाल: आपके मुताबिक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए ऐसे कौन-से काम नहीं किए हैं जिन्हें उसे करना चाहिए था?

एम. नागेश्वर राव: मंदिरों का मुद्दा ही देख लीजिए। दो लाख से ज्यादा मंदिर, मंदिरों की करीब 20 लाख एकड़ जमीन और हर साल मिलने वाला लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का चढ़ावा सरकारी नियंत्रण में है। लेकिन कितनी मस्जिदें या चर्च धर्मनिरपेक्ष सरकारों के नियंत्रण में हैं? एक भी नहीं।

यहां तक कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कानून बनाकर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को अपने नियंत्रण में ले लिया। 2019 में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने चारधाम के 55 मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। विरोध के बाद इस फैसले में बदलाव किया गया।

आखिर यह कैसा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है? किसी धर्मनिरपेक्ष सरकार को हिंदू मंदिरों का संचालन नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा संविधान में दिए गए अधिकारों का भी सवाल है। सरकार ने कई बार संविधान में संशोधन किए हैं। लेकिन अनुच्छेद 25 से 30 के तहत हिंदुओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया।

सवाल: आपने राम मंदिर को लेकर भी आरोप लगाए हैं। आपका क्या कहना है?

एम. नागेश्वर राव: राम मंदिर को ही देख लीजिए। RSS-BJP वास्तव में हिंदुओं का पैसा लूट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में राम मंदिर के नाम पर लूट हो रही है।

बीफ के निर्यात का मुद्दा भी देखिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बीफ निर्यात करने वाला राज्य है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है। निर्यात के लिए हर साल करीब चार करोड़ मवेशियों को काटा जाता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, RSS, BJP और योगी आदित्यनाथ खुद को हिंदू कैसे कह सकते हैं जबकि वे ऐसा होने दे रहे हैं? मैं उन्हें ‘हिंदू द्रोही’ यानी हिंदुओं के साथ विश्वासघात करने वाला कहता हूं।

सवाल: आपकी पार्टी को राष्ट्रीय सवर्ण समाज एकता मंच जैसे संगठनों का समर्थन मिला है। वहीं, उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष जुगुल किशोर तिवारी जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ बोल चुके हैं। क्या आरक्षण का विरोध करना आपकी पार्टी की आधिकारिक नीति है?

एम. नागेश्वर राव: हम धर्म या जाति के आधार पर किसी की पहचान को महत्व नहीं देते।

हम सीमित आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। उदाहरण के लिए अनाथ बच्चों या गंभीर सामाजिक-आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे लोगों को। आरक्षण सिर्फ जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। हम इसे ‘युक्त आरक्षण’ कहते हैं, यानी जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए आरक्षण।

आज सरकार की नीतियों के कारण पिछड़ा वर्ग कहलाने को प्रोत्साहन मिल रहा है। पहले जातियां खुद को ऊंची सामाजिक स्थिति वाला साबित करने की कोशिश करती थीं। अब हर कोई पिछड़ा वर्ग में शामिल होना चाहता है। क्या इसी तरह हम आधुनिक भारत बनाएंगे?

हम SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के भी पूरी तरह खिलाफ हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 पहले से मौजूद था और अपना उद्देश्य पूरा कर रहा था। SC/ST कानून ने एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर दिया है और समाज में स्थायी विभाजन पैदा कर दिया है।

हम UGC के उन नियमों का भी विरोध करते हैं जो जाति के आधार पर भेदभाव और विभाजन को बढ़ावा देते हैं। शिक्षण संस्थान पढ़ाई और ज्ञान के विकास के केंद्र होने चाहिए, न कि जातिगत पहचान को बढ़ावा देने की जगह।

सवाल: हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों से अलग, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए आपकी पार्टी के पास क्या योजनाएं हैं?

एम. नागेश्वर राव: हमारी पार्टी के चार बुनियादी स्तंभ हैं। हम इन्हें कामधेनु के चार पैरों के रूप में देखते हैं जो समृद्धि का प्रतीक हैं।

पहला स्तंभ है सभी के लिए मुफ्त, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यह शर्म की बात है कि आज भी देश में इतने सारे लोग ठीक से पढ़ना-लिखना नहीं जानते। किसी गांव के सरकारी स्कूल में जाकर सातवीं या आठवीं कक्षा के छात्र से गणित का कोई सामान्य सवाल हल करने या अपनी मातृभाषा में एक वाक्य लिखने के लिए कहिए। कई बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आखिर हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं?

दूसरा स्तंभ है मुफ्त और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। सरकारी अस्पतालों की हालत खराब हो गई है जबकि निजी अस्पतालों में इलाज इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। एक बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकती है। जो देश अपने सभी नागरिकों को सस्ता इलाज नहीं दे सकता, वह खुद को लोकतंत्र कैसे कह सकता है?

हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं लेकिन इसका क्या फायदा, अगर अमीर और अमीर होते जाएं और गरीब और गरीब?

तीसरा स्तंभ है आजीविका। इसका मतलब सिर्फ नौकरी देना नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमें मौका देती है तो दसवीं कक्षा पास करने वाले हर छात्र को उसकी पसंद के किसी कौशल का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। वह चाहे राजमिस्त्री का काम सीखना चाहे, मांस काटने का काम या कंप्यूटर चलाना। इसके साथ वह अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकेगा।

कौशल प्रशिक्षण से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं और हर तरह के काम के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है।

चौथा स्तंभ है हमारी सभ्यतागत पहचान। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस्लामी सभ्यता को अपनाया है। लेकिन भारत आज भी सनातन सभ्यता वाला देश है। अगर हमने अपनी इस पहचान को सुरक्षित नहीं रखा तो खतरा है कि भारत भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का भौगोलिक विस्तार बनकर रह जाएगा।