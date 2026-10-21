कश्मीर में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े किसी संगठन का ऑफिस सार्वजनिक रूप से खुला है। हाईवे से एक पतली गली निकलती है और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपोरा में एक सुनसान गांव बारसू की ओर जाती है। इसके एंट्रेंस पर एक मंज़िला बिल्डिंग है, जिसमें सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं और सामने स्टील की रेलिंग है और पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं। वहां कोई साइनबोर्ड या झंडा नहीं है, बस एक छोटा सा साइनबोर्ड है जिस पर ऑफिस लिखा है। यह RSS से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मज़दूर संघ (BMS) का डिवीज़नल ऑफिस है।

BMS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला ऐसा संगठन है जिसने कश्मीर में अपना ऑफिस सावर्जनिक रूप से खोला है। सालों से RSS और उससे जुड़े संगठनों ने घाटी में लो प्रोफ़ाइल बनाए रखा है और चुपके से काम किया है। खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में, जहां सेवा भारती पुराने मंदिरों को रेनोवेट करने के प्रोजेक्ट्स के अलावा स्कूल चलाती है और उन्हें फंड करती है। हालांकि BMS ऑफिस का खुलना एक चुपके से मौजूदगी से एक साफ़ पब्लिक जगह में बदलाव को दिखाता है।

अब छिपकर नहीं, बल्कि खुलकर काम करने का समय- BMS

BMS के कश्मीर इंचार्ज 36 साल के समीर कुचाय कहते हैं, “कश्मीर में संगठन ऑफिस का यह पहला अनुभव है। अब छिपकर नहीं, बल्कि खुलकर काम करने का समय है। कश्मीर के हालात बदल गए हैं और अब हम आगे आ रहे हैं।” BMS का दावा है कि कश्मीर में उसके 20 जुड़े हुए लेबर यूनियन हैं। जबकि ज़्यादातर अभी भी छोटे प्लेयर हैं, इन जुड़ावों से BMS को घाटी में एक जगह मिलती है, जहां BJP और RSS को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

समीर कुचाय यह बात अपने पर्सनल अनुभव से जानते हैं। बारसू के रहने वाले समीर 2016 में संघ में शामिल हुए थे, जब कश्मीर में बुरहान वानी के सेंटर में मिलिटेंसी फिर से बढ़ रही थी। वह कहते हैं, “मैंने इसे घर पर देखा है। एक दिन ऐसा भी था जब मेरे रिश्तेदार भी उस गिलास को नहीं छूते थे जिसमें से मैं पानी पीता था। वे उसे उठाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते थे। उनके लिए, मैं एक संघी था। मुझे याद है कि मैंने फेसबुक पर तिरंगा फहराते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। मुझे 1,384 कमेंट्स मिले। उनमें से 1,382 गालियां थीं।”

समीर कुचाय के लिए कश्मीर तब से बहुत आगे निकल गया है। सोमवार को घाटी में BMS का पहला ऑफिस उनके गांव बारसू में खोला गया। लेकिन वह इस डेवलपमेंट में किसी भी तरह की दिखावे की बात जोड़ने से हिचकिचाते हैं। वह कहते हैं, “दक्षिण कश्मीर के चार जिलों में हमारी मजबूत मौजूदगी है। हमने अवंतीपोरा को अपना डिविजनल ऑफिस इसलिए चुना क्योंकि वहां से दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर दोनों तरफ से आसानी से पहुंचा जा सकता है।”

समीर कुचाय घाटी में BJP से दूरी बनाए रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे BJP नेता उनके संगठन से दूरी बनाने के लिए बेताब दिखते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें घाटी में BMS के किसी ऑफिस के बारे में पता नहीं है, जबकि BMS का कहना है कि यह किसी की कठपुतली नहीं है।

हम BJP या किसी दूसरी पार्टी की कठपुतली नहीं हैं- समीर

समीर कुचाय कहते हैं, “हम BJP या किसी दूसरी पार्टी की कठपुतली नहीं हैं। हमारा राजनीति और धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी भावना है कि हम एंटी-मुस्लिम हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।”

समीर को उम्मीद है कि यह मैसेज संगठन को घाटी में लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। वे कहते हैं, “मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं उनसे कहता हूं, अगर आपको लगता है कि RSS बुरा है, तो आएं और हमसे जुड़ें और खुद देखें। हम राजनीति से बहुत दूर हैं।” हालांकि RSS की कश्मीर में बहुत कम या कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से, खासकर 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद संगठन घाटी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।

पहले कश्मीरी पंडितों के बीच संघ की कुछ मौजूदगी थी, लेकिन 1990 में मिलिटेंसी शुरू होने के बाद कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने के बाद इसने अपनी गतिविधियां रोक दीं। हालांकि संघ की आलोचना करने वाले इस डेवलपमेंट को ‘स्टेट-स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट’ कहते हैं।

CPI(M) नेता ने किया विरोध

CPI(M) लीडर और सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) के चीफ एम वाई तारिगामी कहते हैं, “प्रशासनिक मशीनरी का किसी खास संगठन को आगे बढ़ाना कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि हर कोई जानता है कि RSS का क्या मतलब है। वे खुलेआम बांटने वाली राजनीति और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं। लोग समझते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। किसी भी हाल में घाटी में किसी भी ट्रेड यूनियन एक्टिविज़्म के लिए कोई जगह नहीं दी जा रही है।”

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राष्ट्रीय राजधानी में लागू किए गए कड़े सुरक्षा उपायों पर टिप्पणी करते हुए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर मॉडल को दिल्ली में लागू किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।