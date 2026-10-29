राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक इंदौर में 2 से 4 नवंबर तक होगी। इस बैठक में बेरोज़गारी और पेपर लीक की चिंताओं से युवाओं में गुस्सा और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे आंदोलन का फायदा उठाने की विदेशी प्लेयर्स की कोशिश की संभावना पर खास तौर से चर्चा हो सकती है। यह बैठक संघ परिवार के अंदर इस बात पर चर्चा के बीच हो रही है कि उस पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए जिसकी पॉलिटिकल वोकैबुलरी और मोबिलाइज़ेशन के तरीके पारंपरिक संगठनात्मक स्ट्रक्चर के बाहर तेजी से बन रहे हैं।

RSS के एक सीनियर पदाधिकारी ने कहा, “युवाओं की चिंताएं असली हैं। सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने उन्हें माना है। उन्होंने विजयादशमी के भाषण में कुछ चल रहे आंदोलनों में विदेशी हाथ होने की संभावना के बारे में जो कहा, उसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि युवाओं के असली मुद्दों पर RSS का स्टैंड बदल रहा है। ये अलग-अलग मुद्दे हैं।”

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

बैठक के लिए RSS की घोषणा में कहा गया है कि ‘नए मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट’, ‘ड्रग्स का गलत इस्तेमाल’, ‘भारत के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल’ और दुनिया के हालात जैसे आजकल के मुद्दों पर बड़ी चर्चा होने की उम्मीद है। मीटिंग में संघ के 100 साल पूरे होने के प्रोग्राम और मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण में उठाए गए मुद्दों पर आगे की कार्रवाई का भी रिव्यू होगा। संघ युवाओं की चिंता और गुस्से का जवाब एंगेजमेंट के जरिए देने की योजना बना रहा है।

वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, “इतिहास गवाह है कि समय-समय पर सभी देशों में युवाओं में ऐसी बेचैनी होती है। हम सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि उनकी बात सुनें, अपने विचार बताएं और उनके साथ जुड़े रहें। उन्हें किसी बात के लिए मनाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात यह है कि RSS हमेशा युवाओं के साथ जुड़ा रहा है। हमारी शाखाओं में पहले से ही युवाओं की ज़्यादा भागीदारी रही है। आज भी, हमारी 88,000 से ज़्यादा शाखाओं में 60 फीसदी लोग युवा हैं। काम पहले से ही हो रहा है।”

अगस्त में RSS की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में भी युवाओं की चिंताओं पर चर्चा हुई थी, जिसमें एग्जामिनेशन सिस्टम की समस्याएं भी शामिल थीं। NEET एग्जाम पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सवालों के जवाब में संघ ने सिस्टम में कमियों को माना और इस बात पर ज़ोर दिया कि युवा पीढ़ी के साथ जुड़ाव सिर्फ़ ‘शिक्षाप्रद’ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें बातचीत और उनकी चिंताओं को समझना शामिल होना चाहिए।

युवाओं तक पहुंच रहा संघ

युवाओं तक पहुंच भी संघ के शताब्दी कार्यक्रमों का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इस महीने की शुरुआत में अपने विजयादशमी भाषण में मोहन भागवत ने कहा कि शताब्दी वर्ष में आयोजित युवा सम्मेलनों में 39.25 लाख युवाओं ने भाग लिया था।

मौजूदा युवा गुस्से के प्रति संघ का नज़रिया इस साल की शुरुआत में एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान खास तौर पर दिखाई दिया। 6 अगस्त को मोहन भागवत ने मुंबई में लगभग 2,000 Gen Z और Gen Alpha छात्रों से बातचीत की। आंदोलन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने उनसे कहा कि Gen Z द्वारा उठाई गई शिकायतें ‘असली’ थीं और विरोध को लोकतांत्रिक बातचीत का एक सही तरीका बताया। उन्होंने कहा, “विरोध बातचीत का भी एक तरीका है। लोकतंत्र में विरोध आम सहमति बनाने का एक तरीका है। आंदोलन में हिस्सा लेने वाले युवाओं को ‘एंटी-नेशनल’ नहीं कहा जाना चाहिए।”

विजयादशमी भाषण में मोहन भागवत ने क्या कहा था?

हालांकि अपने विजयादशमी भाषण में मोहन भागवत ने असली शिकायतों और उनका फायदा उठाने की कोशिशों के बीच फर्क बताया। उन्होंने कहा कि सिस्टम में समस्याएं और कमियां स्वाभाविक रूप से आंदोलन का कारण बन सकती हैं, लेकिन चेतावनी दी कि ऐसे आंदोलनों का फायदा भारत में अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतें उठा सकती हैं। SIR आंदोलन का नाम लिए बिना उन्होंने “बाहरी ताकतों के बारे में बात की जो मतभेदों को गहरा कर रही हैं, पीड़ित होने की भावना को बढ़ावा दे रही हैं, संस्थाओं में विश्वास को कमजोर कर रही हैं, और कलह, गहरा असंतोष, अलगाववाद, अव्यवस्था और अराजकता पैदा कर रही हैं।”

विदेशी भूमिका के आरोप के बारे में पूछे जाने पर RSS पदाधिकारी ने कहा, “जब भी कोई देश किसी सार्वजनिक अशांति से गुजरता है, तो विदेशी ताकतें इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। चल रहे आंदोलनों में यह पहले ही साबित हो चुका है। मेटा पहले ही माफी मांग चुका है।” हालांकि, मेटा ने SIR आंदोलन में विदेशी शामिल होने को साबित करने के लिए कोई सार्वजनिक रूप से स्थापित स्वीकारोक्ति नहीं की है। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट को फेसबुक पर कुछ समय के लिए रोक दिए जाने के बाद मेटा ने केंद्र सरकार से माफी मांगी थी और इसे ऑपरेशनल गलती बताया था।

हाल ही में सरकार ने मेटा के सामने इस बात पर चिंता जताई है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस तरह से कंटेंट रिकमेंड करते हैं। 10 अक्टूबर की एक एडवाइज़री में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने मेटा से यह पक्का करने को कहा कि उसके रिकमेंडेशन सिस्टम यूजर्स को एक या सीमित कहानियों के ज़्यादा संपर्क में न लाएँ और गुमराह करने वाले या संदर्भ से बाहर के मटीरियल पर ज़्यादा नजर रखने की मांग की।

कंटेंट को लेकर क्या है दिक्कत?

नए मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट पर प्रस्तावित चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि युवाओं के विरोध ने संघ परिवार के लिए एक नई कम्युनिकेशन चुनौती को सामने ला दिया है। बीजेपी, जिसने फेसबुक, X और व्हाट्सएप के आस-पास एक मज़बूत पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मशीन बनाई थी, उसे इंस्टाग्राम और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो की पॉलिटिकल भाषा में महारत हासिल करना ज़्यादा मुश्किल लगा है। CJP खुद एक सटायरिकल सोशल-मीडिया घटना के तौर पर शुरू हुई थी, जिसमें नौकरियों और परीक्षा में गड़बड़ियों पर गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए मज़ाक, बेअदबी और पॉप-कल्चर के रेफरेंस का इस्तेमाल किया गया और फिर यह सड़कों पर उतर आया।

विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने वर्टिकल वीडियो, इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन और युवाओं पर केंद्रित फॉर्मेट के साथ ज़्यादा साफ़ तौर पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। युवा NDA सांसदों ने भी पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान ‘डेलुलु, FOMO और क्लॉक्ड इट’ जैसे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया।

चुनौती सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने से कहीं ज़्यादा है। इंस्टाग्राम और ऐसे ही प्लेटफॉर्म ह्यूमर और क्रिएटर-ड्रिवन कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। यह भाषा उस मैसेजिंग से काफी अलग है जिसे BJP ने पुराने सोशल-मीडिया इकोसिस्टम के जरिए कामयाबी से इस्तेमाल किया था। SIR आंदोलन ने भी विरोध और पुलिस एक्शन के आस-पास मीम्स, वीडियो, सटायर और ऑनलाइन गेम्स बनाए हैं।

शताब्दी कार्यक्रम राष्ट्र वंदनम की तैयारी कर रहा संघ

इस बीच संघ 29 नवंबर को दिल्ली के रोहिणी में एक बड़े शताब्दी कार्यक्रम, राष्ट्र वंदनम की तैयारी कर रहा है। मोहन भागवत के सेक्टर 23 में सभा को संबोधित करने की उम्मीद है। RSS सूत्रों का अनुमान है कि इसमें 1 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक और इनवाइटेड लोग शामिल होंगे। RSS के एक पदाधिकारी ने कहा, “शताब्दी समारोह के अलावा यह ऐसे समय में ताकत दिखाने का भी मौका होगा जब विपक्ष सरकार के खिलाफ अशांति फैला रहा है।”

यह भी पढ़ें-‘कैप्टन स्मित मच्छार ने जो किया वो हिंदू स्वभाव’, विजयादशमी पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय पायलट की तारीफ की

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में विजयादशमी उत्सव में भाग लिया। यहां पर उन्होंने फ्लाईदुबई के पायलट स्मित मच्छार की तारीफ की। भागवत ने कहा, ‘उनका काम हिंदू स्वभाव के अनुरूप था।’ पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।