आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को राज्य में घटती जनसंख्या को रोकने के प्रयासों के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है और एक महीने के अंदर इसके बारे में विस्तार से जानकारी देगी।

नायडू ने स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र स्वच्छता कार्यक्रम से इतर एक अन्य कार्यक्रम में कहा, ”मैंने एक नया निर्णय लिया है। हम तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये देंगे। क्या यह सही निर्णय नहीं है?”

नायडू ने पहले जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की थी

हालांकि, मुख्यमंत्री नायडू ने पहले जनसंख्या नियंत्रण उपायों की वकालत की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज जन्म दर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करे। नायडू की यह घोषणा दूसरे बच्चे के जन्म पर 25000 रुपये का प्रोत्साहन देने के पहले के प्रस्ताव के बाद आई है। पांच मार्च को मुख्यमंत्री ने विधानसभा को सूचित किया था कि राज्य सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर दंपतियों को 25,000 रुपये का प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है।

नायडू के अनुसार, कुछ दंपति आय बढ़ने के कारण केवल एक ही संतान रखना पसंद कर रहे हैं, जबकि अन्य दंपति दूसरी संतान तभी चाहते हैं जब उनका पहला बच्चा लड़का न हो। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर घट रह रही है। नायडू ने कहा कि जनसंख्या तभी स्थिर रहती है जब औसत प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 बच्चे हो। उन्होंने दावा किया कि कई देशों में घटती जनसंख्या और वृद्ध समाजों ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

पीएम मोदी की अपील पर क्या बोले नायडू

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने लोगों से अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। नायडू ने लोगों को यथासंभव घर से काम करने, सोने की खरीदारी कम करने, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और सरकार के साथ सहयोग करने के लिए इसी तरह के कदम उठाने की सलाह दी।

आंध्र प्रदेश में ‘पैनिक बाइंग’ के चलते सैकड़ों पेट्रोल पंप हुए बंद

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राज्य में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया है। ईंधन की किल्लत के कारण राज्य में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। पढ़ें पूरी खबर…