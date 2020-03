महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के अध्यक्ष रामदास अठावले एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एक प्रार्थना सभा में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में उनके साथ चीनी राजनयिक भी साथ हैं। पहले अठावले कहते हैं- गो कोरोना, गो कोरोना! इसके बाद सब उनके पीछे गो कोरोना, गो कोरोना दोहराते हैं। वीडियो में उनके साथ मुंबई में स्थित चीनी राजनयिक तांग गुओकाई और कुछ बौद्ध भिक्षुओं को भी देखा जा सकता है।

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी हंसी-मजाक शुरू हो गया। साहिल जोशी नाम के यूजर ने अठावले का वीडियो पोस्ट कर लिखा, ‘होली और गो कैरोना।’ वहीं, Rofl Gandhi 2.0 हैंडल ने लिखा, ‘इसीलिए करुणानिधि हमें छोड़कर चले गए।’ यूट्यूब पर एक यूजर ने लिखा, ‘गो करुणा, गो विद हसबैंड गो।’

Karunanidhi left us because of this.

— Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) March 10, 2020