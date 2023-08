PM Modi Rozgar Mela: 51 हजार युवाओं को आज PM मोदी सौंपेंगे अपॉइंटमेंट लेटर, 45 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन

देशभर में आज 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यहां 51 हजार से अधिक युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी

Appointment Letter under Rozgar Mella: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोजगार मेला के तहत सोमवार को 51 हजार से अधिक नवनियुक्तों को अप्वॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र देंगे। पीएमओ की ओर से कहा गया है कि पीएम इस रोजगार मेले के दौरान युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, 51 हजार लोगों को अप्वॉइंटमेंट लेटर अलग-अलग विभागों में जॉब के लिए दिए जाएंगे। किन विभागों में बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र गृह मंत्रालय इस रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत विभिन्न सशस्त्र पुलिस फोर्स जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की भर्ती कर रहा है। पीएमओ की ओर से कहा गया कि देशभर से चुने गए नए कर्मी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) और नॉन-जनरल ड्यूटी कैडर पदों जैसे विभिन्न पदों पर शामिल होंगे। सीएपीएफ के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को मजबूत करने से इन बलों को आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने और राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने में सहायता करने जैसी अपनी बहुआयामी भूमिका को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद मिलेगी। इनपुट-भाषा

Follow us on



instagram

telegram