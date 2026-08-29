हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कोटा पॉलिसी के रिव्यू की मांग करके बहस छेड़ दी है। उन्होंने आरक्षण में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सब-कैटेगराइज़ेशन (कोटे के अंदर कोटा) का समर्थन किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) बिहार और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA की सहयोगी है।

संतोष सुमन ने तर्क दिया है कि आरक्षण की समीक्षा करने का मतलब इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि इसका फायदा सबसे कमजोर और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुंचे, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बड़े बेटे संतोष सुमन ने पत्रकारों से कहा, “हम SC/ST सब-कैटेगराइज़ेशन के फेवर में हैं। हम बस SC/ST कोटा के रिव्यू की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोटा का फायदा हमारे बीच सबसे कमज़ोर लोगों तक पहुंचे। हम जो कह रहे हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के पहले ही कही गई बात से मैच करता है।”

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

1 अगस्त 2024 को एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने राज्यों को SC/ST को सब-क्लासिफ़ाई करने की इजाज़त दी थी, ताकि इन ग्रुप्स में ज़्यादा पिछड़ी जातियों को कोटा दिया जा सके। केंद्र सरकार और बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेतृत्व ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन किया है। इसमें राज्यों को कोटा के अंदर कोटा के जरिए पिछड़ी उप-जातियों के लिए बराबरी पक्का करने की इजाज़त दी गई है, भले ही उन्होंने क्रीमी लेयर को बाहर करने का विरोध किया हो।

मांझी की पार्टी ने क्या कहा?

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रवक्ता दानिश रिज़वान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने हमेशा SC/ST के बीच सब-कैटेगराइज़ेशन का सपोर्ट किया है। कोटा का फ़ायदा (दलितों के बीच) रविदास और पासवान जैसे बड़े SC ग्रुप्स से आगे नहीं जाता है। HAM (S) जानना चाहता है कि मुशहर कम्युनिटी से कोई IAS ऑफिसर क्यों नहीं है।”

रिजवान ने यह भी कहा, “हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) कोटा रिव्यू के बारे में बात कर रहा है क्योंकि इस पर बात करने का यह सही समय है। आखिर, RSS ने भी पहले कोटा के रिव्यू के बारे में बात की थी।” जीतन राम मांझी परिवार मुसहर ग्रुप (SC) से है। सबसे पिछड़े दलित ग्रुप में मुसहर और उससे जुड़ी जाति भुइयां बिहार में SC आबादी का लगभग 4% हिस्सा हैं। जबकि 5.3% रविदास और 5.2% पासवान जाति की आबादी है।

चिराग पासवान ने क्या कहा?

एनडीए के एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) SC/ST सब-कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हम SC/ST सब-कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर को हटाने, दोनों के खिलाफ हैं, सिर्फ इसलिए कि SC/ST को कोटा उनकी छुआछूत या सामाजिक भेदभाव के आधार पर दिया गया था, न कि आर्थिक आधार पर। जब इस देश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भेदभाव हो सकता है, तो सब-कैटेगराइजेशन की बात का कोई मतलब नहीं बनता। और जीतन राम मांझी ने भी सामाजिक भेदभाव की शिकायत की थी।”

हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद हुए कथित शुद्धिकरण प्रक्रिया को लेकर बवाल मच गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने शुद्धिकरण हवन का आयोजन किया था, वे BJP से जुड़े थे, जिसने इस इवेंट से दूरी बना ली।

चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी SC/ST सब-कैटेगराइज़ेशन का इसलिए भी विरोध करती रही है क्योंकि अगर उन्हें नॉन-कैटेगराइज़्ड रखा गया तो वे एक सोशल ब्लॉक बने रहेंगे। उन्होंने कहा, “क्या देश में काफी इंटर-कास्ट शादियां होती हैं? क्या लोग पढ़े-लिखे दलितों को भी काफी इज्ज़त देते हैं और अपनी बेटियों की शादी दलित लड़कों से करने में सहज महसूस करते हैं? हम सब-कैटेगराइज़ेशन का मुख्य रूप से सामाजिक भेदभाव की वजह से विरोध करते हैं।”

बीजेपी का क्या है रुख?

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बिहार में 19 विधानसभा और पांच लोकसभा सांसद हैं। जबकि HAM(S) के पांच MLA और सिर्फ एक MP है। इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, “हमारी स्थिति स्पष्ट है। जब तक सामाजिक भेदभाव मौजूद है, आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक संवैधानिक साधन है, योग्यता के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के उप-वर्गीकरण के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करेगा। कोई अस्पष्टता नहीं है। हम आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।”

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने मौजूदा महादलित ढांचे में भी खामियां पाई हैं। पार्टी ने तर्क दिया है कि 2008 में 22 अनुसूचित जाति समूहों में से 18 को महादलित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद आंतरिक असमानताएं बनी हुई हैं और केवल उनका उप-वर्गीकरण ही इसे संबोधित कर सकता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) की मांगों में साक्षरता, सरकारी रोजगार और प्रत्येक SC/ST उप-जाति के लिए उच्च-स्तरीय प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करने वाला एक राज्य-स्तरीय अध्ययन भी शामिल है। उनका मानना है कि SC/ST कोटे को सब-कैटेगरी में बांटना ताकि बहुत ज़्यादा पिछड़े सब-ग्रुप को खास रिज़र्वेशन मिल सके और एक रिव्यू सिस्टम जो कोटे को कम करने या खत्म करने के बजाय उनकी पहुंच बढ़ाने पर फोकस करे।

यह भी पढ़ें- ‘आरक्षण खत्म करने की मांग करने वाले देशद्रोही’, सवर्ण समाज के आंदोलन के बीच मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री का बयान

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में सवर्ण समाज (जनरल कैटेगरी) के लोगों ने जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को सवर्ण समाज के इन लोगों को देशद्रोही बता दिया। पढ़ें पूरी खबर।