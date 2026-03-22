Jammu-Kashmir News: जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एमए के सिलेबस में अल्पसंख्यकों और राष्ट्रों के संदर्भ में पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना पर एक अध्याय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद वाइस चांसलर उमेश राय ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नरेश पाधा की अध्यक्षता में गठित समिति को कुछ छात्रों की तरफ से उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की जांच करने का काम सौंपा गया है। कैंपस में पोस्टग्रेजुएट के सिलेबस में जिन्ना का स्थान लंबे वक्त से रहा है।

एबीवीपी के जम्मू-कश्मीर राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स ने कहा कि इससे पहले, जिन्ना का नाम भारत के विभाजन के पीछे की मानसिकता के रूप में टू नेशन थ्योरी पर एक अध्याय में आया था। उन्होंने आगे कहा कि अब पीजी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में जिन्ना, “अल्पसंख्यक और राष्ट्र” नामक एक अध्याय में दिखाई देते हैं, जिसमें उन्हें भारत में अल्पसंख्यकों के नेता के रूप में चित्रित किया गया है।

अध्याय को वापस लेने की मांग

अध्याय को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को जिन्ना को भारत के विभाजन के पीछे की मानसिकता के रूप में पढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों पर एक अध्याय होना ही है, तो सिलेबस में बीआर अंबेडकर या फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को शामिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने वास्तव में उनके लिए काम किया था।

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर तानी गई थी बंदूक

हालांकि, जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रमुख बलजीत सिंह मान ने सिलेबस का बचाव करते हुए कहा कि जिन्ना और अन्य विचारकों को शामिल करना विशुद्ध रूप से अकादमिक है और यह देशभर के यूनिवर्सिटी द्वारा अपनाए जाने वाले सिलेबस के साथ-साथ यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि विशुद्ध रूप से अकादमिक मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है और विश्वविद्यालय किसी भी विचारधारा को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि आलोचनात्मक मूल्यांकन को सक्षम बनाने के लिए विविध दृष्टिकोण पेश करता है।

पहले भी खड़ा हुआ था विवाद

यह पहली बार नहीं है जब यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग ने विवादों को जन्म दिया है। 2018 में एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इसमें विभाग के एक प्रोफेसर को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को आतंकवादी कहते हुए दिखाया गया था। विवाद के बाद प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू की गई। बाद में उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कथन को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था और स्पष्ट किया कि वे लेनिन को पढ़ा रहे थे।