शख्स की मौत के बाद रुड़की के गांव में मचा बवाल, हिंसात्मक घटनाओं में कई पुलिसकर्मी घायल, धारा 144 लागू

एक शख्स की मौत को लेकर हंगामा कर रहे लोगों ने कुछ वाहनों में भी आग लगा दी, जिससे पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।

रुड़की के बेलड़ा गांव में हिंसा (फोटो- एएनआई ट्विटर)

उत्तराखंड के रुड़की के बेलड़ा गांव में हिंसात्मक घटनाओं के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। सोमवार (12 जून, 2023) को कुछ लोगों ने यहां पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ये लोग एक शख्स की मौत की जांच को लेकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और पूरे गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कुछ दंगईयों ने पर पुलिस टीमों पर भी पथराव किया, जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। हंगामा कर रहे लोगों ने कुछ वाहनों में भी आग लगा दी, जिससे पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पुलिस ने कहा कि अब तक 24 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला बेलड़ा गांव में एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा है। ग्रामीण शख्स की मौत की जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि उसकी हत्या की गई थी, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। वहीं, पुलिस को शक है कि जो हमला उन पर किया गया है वह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है और उसकी जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने एएनआई को बताया, “एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उस व्यक्ति की हत्या की गई थी लेकिन जांच में कुछ भी नहीं मिला।” सिंह ने कहा कि कुछ उपद्रवियों ने आज पुलिस पर पथराव किया। 24 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंनं कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस पर हमला एक साजिश के तहत किया गया था। उन्होंने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है और हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं।

