ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर विवाद हो गया है। नवलदीप नाम के एक फैन ने सभी खिलाड़ियों का बिल भी चुकाने का दावा किया था। उस व्यक्ति ने बिल की कॉपी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब यह फोटो काफी वायरल हो रही है। इसे लेकर सभी खिलाड़ियों को ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल, जिस बिल की कॉपी की तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर बीफ और पोर्क ऑर्डर किया दिख है। इसी कारण सोशल मीडिया यूजर्स रोहित समेत सभी पांचों खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, शर्मा जी का लड़का भी बीफ खाता है? बता दें कि नवलदीप ने बिल की जिस कॉपी की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसमें बिल की आधी कॉपी पर अपना हाथ रखा हुआ था। इस पर एक यूजर ने सवाल उठाया, अच्छा तो इसलिए बिल को आधा अपने हाथ से छिपा लिया था। एक अन्य यूजर ने लिखा- आपका वड़ा पाव किंग अब बीफ खा रहा है? हालांकि, कुछ लोग रोहित समेत पांचों क्रिकेटर्स के बचाव में भी उतर आए हैं।

