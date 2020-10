अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बने DDCA चीफ, जय शाह के साथ फोटो शेयर कर पूछने लगे लोग- BJP में नहीं है ‘नेपोटिज्म’?

पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को निर्विरोध रूप से दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) का अध्यक्ष चुना गया है। रोहन जेटली इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। अन्य उम्मीदवार सुनील कुमार गोयल ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद वापस ले लिया था। रोहन के डीडीसीए चीफ बनने की आधिकारिक घोषणा नौ नवंबर को की जाएगी। इससे पहले अरुण जेटली इस पद पर 14 सालों तक रहे थे।

रोहन जेटली को डीडीसीए का अध्यक्ष बनाए जाने पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ जेटली के बेटे के तस्वीर शेयर कर तंज कसा है कि बीजेपी में ‘भाई-भतीजावाद’ नहीं है। जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। ट्विटर यूजर बाबा जेसीबी @indian_armada दोनों की तस्वीर शेयर कर लिखते हैं, ‘भाजपा में नेपोटिज्म नहीं है।’

इसके जवाब में एक यूजर लिखते हैं कि दोनों ने ड्रीम 11 में शतक जमाए हैं। निर्मला ताई @CrypticMiind नाम से एक यूजर लिखती हैं, ‘अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। बस ऐसे ही बताया है। आइए अब बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद से लड़ते हैं।’

Rohan Jaitley son of Arun Jaitley has been elected as President of Delhi Cricket Association.

Bas aise hi bataya. Now let's get back to fighting nepotism in Bollywood.

— Nirmala Tai (@CrypticMiind) October 17, 2020