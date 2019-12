संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोप में पार्टी ने तीन सदस्यों को निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए लोगों में पार्टी के जिलाध्यक्ष तिरुपती नाथ यादव भी शामिल हैं। इन लोगों पर आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने ऑटो में तोड़फोड़ की थी।

समाचार एजेंसी PTI-Bhasha के मुताबिक, सूबे में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई। बांस के डंडे और पार्टी के झंडे हाथ में लिए बंद समर्थक सर्द हवाओं की परवाह किए बगैर सभी 38 जिलों में बस अड्डों, रेल पटरियों और अन्य जगह एकजुट हुए थे। वे बंद के समर्थन में विभिन्न जगह रेल पटरियों पर बैठे और बस टर्मिनलों को बाधित किया।

प्रदर्शनकारियों ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के बाहरी इलाकों में बंद आहूत करने के लिए सड़कों पर चल रही टैक्सियों और ऑटो की खिड़कियों के शीशे तोड़े और साइकिल रिक्शा को क्षतिग्रस्त कर दिया। कई जगह बच्चों समेत बंद समर्थक अपने अंतर्वस्त्र ही पहने रहे। वहां बच्चों की आयु 10-15 साल से अधिक नहीं थी।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और RJD चीफ लालू प्रसाद के वारिस माने जाने वाले तेजस्वी यादव ने बीर चंद पटेल मार्ग में पार्टी कार्यालय से डाक बंगला क्रॉंसिंग तक एक बड़े जुलूस के साथ मार्च किया, जिससे व्यस्त फ्रेजर रोड तथा बेली रोड पर यातायात थम-सा गया था।

#WATCH RJD workers vandalise auto rickshaws in Bhagalpur during ‘bandh’ called by the party against Citizenship Act and National Register of Citizens. #Bihar pic.twitter.com/d2sbDcdlA2

— ANI (@ANI) December 21, 2019