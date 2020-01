RJD, Nitish Kumar, BJP, Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election) को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने राज्य की सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए गैर भाजपाई (BJP) दलों को साथ आने का आह्वान किया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बोजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार या कोई भी हमारे साथ आना चाहता है तो हम उससे हाथ मिलाने से परहेज नहीं करेंगे। बता दें कि बिहार में अभी बीजेपी- जेडीयू (JDU) गठबंधन की सरकार चल रही है।

आरजेडी नेता का बयान: लालू यादव की पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, “यह सभी गैर-बीजेपी दलों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो, नीतीश कुमार या कोई भी, ए, बी, सी, डी, अच्छा या बुरा, बीजेपी के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। कोई भी पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी से भी हाथ मिलाएंगे।”

Raghuvansh Prasad Singh, RJD: It's important for all non-BJP parties, be it anyone, Nitish Kumar or any A,B,C,D good or bad, to come together against BJP. There should be no pick and choose. We will join hands with anyone to throw BJP out of power. (04.01.2020) pic.twitter.com/MWDEabFX63

— ANI (@ANI) January 5, 2020