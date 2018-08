जदयू सांसद व एनडीए प्रत्याशी हरिवंश नारायण सिंह ने 125 वोट प्राप्त कर राज्यसभा उपसभापति चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद को हरा दिया। हरिप्रसाद को मात्र 105 वोट मिले। हरिवंश राज्यसभा के नए उपसभापति बन गए। लेकिन इस चुनाव में भी क्रासं वोटिंग देखने को मिली, जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। भाजपा ने पहले ही व्हीप जारी कर दिया था। आशंका विपक्षी पार्टियों के सांसदों को लेकर ही थी और वह हुआ भी। राजद सांसद राम जेठमलानी ने पार्टी लाइन से अलग हट एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया।

Noted lawyer Ram Jethmalani despite being RJD MP voted in favour of JDU’s Harivansh. This is one notable cross voting!!

