बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म की गूंज अब दिल्ली में भी सुनी जा रही है। बिहार में राजद के नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे दिया है। तेजस्वी यादव का धरना स्थल जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय से महज 20 मीटर दूर है। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, मीसा भारती, डी राजा, संजय सिंह, कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, सोमनाथ भारती, दिनेश त्रिवेदी, सीताराम येचुरी, जीतनराम मांझी जैसे नेता मौजूद हैंं। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने भी इस धरने में शिरकत की।

मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुजफ्फरपुर कांड के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा,” दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। यही जंतर-मंतर था और यूपीए सरकार का सिंहासन डोल गया था। यहां 40 बच्चियों के साथ कई सालों तक दुष्कर्म हुआ है। इस बार बड़े-बड़े ​सिंहासन नहीं बचेंगे। सोशल मीडिया पर मौजूद भाजपा के गुंडों और लफंगों ने कुछ दिनों पहले सुषमा स्वराज तक को नहीं छोड़ा था। अगर आज केंद्र सरकार इन पर रोक नहीं लगाती है तो कल आपके घर की बेटियां और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी।”

सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आगे कहा,”तीन महीने के अंदर सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। बलात्‍कार करने वाले तो दोषी हैं ही, लेकिन जो लोग उन्‍हें बचा रहे हैं वे ज्‍यादा वहशी हैं, क्‍योंकि जनता ने उन्‍हें चुनकर भेजा है। उन्‍होंने निर्भया कांड का उल्‍लेख करते हुए कहा कि एक बेटी से रेप की घटना से यूपीए का सिंहासन डोल गया था। समय आ गया है कि सत्‍ताधीश चेत जाएं।”

Even after the report of Child Commission was out no action was taken. FIR was lodged 2 months after Tata Insititute report came&in that too name of prime accused Brajesh Thakur was missing. Somehow Brajesh has been a close aide of Nitish Ji: T.Yadav,Muzaffarpur shelter home case pic.twitter.com/s2OoPCqIWT

We want Brajesh Thakur to be hanged till death. If you see the number of crimes in Bihar has increased in the past one year. Cases of gangrape are being reported back to back from various districts of the state: Tejashwi Yadav on Muzaffarpur shelter home case pic.twitter.com/0JpYERY14f

