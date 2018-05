राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से छुट्टी मिल गई है। लालू प्रसाद यादव अपना इलाज कराने के लिए करीब एक महीना पहले एम्स में भर्ती हुए थे। एम्स प्रशासन ने अब उन्हें वापस जाने को कह दिया है, लेकिन एम्स द्वारा छुट्टी देना लालू प्रसाद को बिल्कुल रास नहीं आया है। इस संबंध में लालू प्रसाद यादव ने एम्स प्रशासन को ख़त लिखकर कहा है कि उनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। उन्हें और इलाज की जरूरत है, लिहाजा उन्हें अभी एम्स में ही रहने दिया जाए।

क्या लिखा लालू प्रसाद ने? लालू प्रसाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मुझे रांची मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में अच्छे इलाज के लिए भेजा गया था। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं हृदय रोग, किडनी इन्फेक्शन, शुगर एवं कई बीमारियों से ग्रस्त हूं। कमर में दर्द है एवं बार-बार चक्कर आ रहा है। मैं कई बार बाथरूम में गिर भी गया हूं। इन सब बीमारियों का इलाज यहां चल रहा है। प्रत्येक नागरिक का यह मूलभूत संवैधानिक अधिकार है कि उसका समुचित इलाज उसकी संतु्ष्टि के अनुसार हो। पर ना जाने किस राजनीतिक दबाव की वजह से मुझे यहां हटाया जा रहा है।

पढ़ें लालू की पूरी चिट्ठी:

आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार (30 अप्रैल) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लालू प्रसाद से मिलने एम्स पहुंचे। इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव हरे रंग के कुर्ते, उजले रंग के पायजामे और एक चप्पल में एक बड़े सोफासेट पर बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी उनके सामने बैठे हुए हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही अचानक यह खबर आई कि अब एम्स प्रशासन ने लालू प्रसाद को अस्पताल छोड़ने के लिए कह दिया है। यहां आपको यह भी बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला से जुड़े अलग-अलग मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। जेल में तबीयत खराब होने के बाद लालू प्रसाद को पहले रिम्स में भर्ती कराया गया था और फिर उन्हें दिल्ली के एम्स में लाया गया था।

Lalu Prasad Yadav argues with a Policeman at New #Delhi Railway Station, says, ‘This Policemen is asking me to step back, saying that the SP said so, is the SP my boss?’ #LaluPrasadYadav is leaving for #Ranchi after being discharged from Delhi’s #AIIMS. pic.twitter.com/FtpBeCfUfb

— Jagrati Shukla (@JagratiShukla29) April 30, 2018