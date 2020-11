बिहार चुनाव में नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग भी जारी है। इस बीच आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने पीएम मोदी को ‘दंगेवाले सीएम’ कह दिया। अब्दुल बारी एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘मोदी जी को अब भी नहीं लग रहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं बल्कि उन्हें लग रहा है कि वह अब भी गुजरात के दंगेवाले मुख्यमंत्री हैं।’

सिद्दीकी इस समय दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। महागठबंधन की सरकार में वह राज्य के वित्त मंत्री रह चुके हैं। सिद्दीकी ने कहा, ‘आदरणीय अटल बिहारी जी का व्यवहार भी हमने देखा है। जबकि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता हम लोगों से भिन्न थी। लेकिन वह देश को समझते थे, समाज को समझते थे, यहां की संस्कृति को समझते थे। यही कारण है कि अल्पसंख्यक आज भी उनका आदर करते हैं लेकिन मोदी जी को यह अहसास नहीं हो रहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें अब भी लग रहा है कि वह गुजरात के वही दंगेवाले सीएम हैं।’

सिद्दीकी 1977 में पहली बार बहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 1992 में वह पार्षद बने और फिर 1995 में एक बार फिर विधायक चुने गए। साल 2000, 2005 और 2010 में वह लगातार चुनाव जीते।1980, 1985 और 1990 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनकी पत्नी नूतन सिन्हा भी आंदोलन में शामिल थीं।

