जम्मू और कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कुख्यात आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन ने शनिवार को ले ली। संगठन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने भारतीय सेना द्वारा ढेर किए जा चुके हिज्बुल आतंकी रियाज नायकू की शोकसभा के दौरान इस बारे में जानकारी दी। सलाउद्दीन ने कहा कि उसे नायकू की मौत से बहुत दिली सदमा हुआ है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट पर सलाउद्दीन का एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह शोक सभा के दौरान लोगों को संबोधित करता नजर आ रहा है।वीडियो में वह कहता है कि नायकू के मारे जाने का उसे बेहद दिल्ली सदमा लगा है। उसने कहा कि शहादतों का ये सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सलाउद्दीन ने कहा कि हंदवाड़ा की घटना ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है लेकिन दुश्मन का पलड़ा भारी है। सलाउद्दीन इसके लिए पाकिस्तान की कमजोर नीतियों को दोष देता नजर आ रहा है।

#WATCH Video emerges of US State Department designated Global terrorist and Hizbul Mujahideen Chief Syed Salahuddin holding a condolence meet for Hizbul terrorist Riyaz Naikoo, killed by Indian forces a few days ago pic.twitter.com/pruq3sTRtd

