चीनी की बढ़ती कीमतों का असर अब रसोई से लेकर मिठाई और मुरब्बे तक दिखाई देने लगा है। बाजार में चीनी से बनने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। मिठाई, मुरब्बे और गुलकंद के दाम में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल का असर खाद्य तेलों पर भी पड़ा है। बीते एक महीने में खाद्य तेलों के थोक दाम में करीब पांच से 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

एशिया के बड़े खाद्य बाजार खारी बावली में फिलहाल चीनी का थोक भाव 45 से 59 रुपए प्रति किलो है। चीनी का बेस रेट यानी बीच का भाव 52.75 रुपए प्रति किलो है। यही बेस रेट वाली चीनी बाजार में सबसे ज्यादा बिकती है। खुदरा बाजार में इसकी कीमत करीब 65 से 70 रुपए किलो, जबकि ऑनलाइन बाजार में 75 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है।

चीनी की कीमत बढ़ने का सीधा असर इससे बनने वाले उत्पादों पर पड़ा है। पिछले महीने 175 रुपए में 300 ग्राम बिकने वाला आंवले का मुरब्बा अब 224 रुपए पहुंच गया है। सेब का मुरब्बा 224 से बढ़कर 319 रुपए प्रति 250 ग्राम पहुंच चुका है। जबकि जो गुलकंद 125 रुपए में 220 ग्राम बिक रही थी वह अब 150 रुपए पहुंच गई है।दिल्ली के कई प्रमुख मिठाई कारोबारियों ने भी चीनी की बढ़ी लागत का हवाला देते हुए मिठाइयों के दाम बढ़ा दिए हैं।

वहीं खाद्य तेलों की कीमतों में भी पिछले एक महीने में तेजी आई है। कारोबारियों के मुताबिक, वैश्विक परिस्थितियों, डालर में मजबूती और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर तेल बाजार पर पड़ा है। सोयाबीन तेल का 15 लीटर का टिन, जो पहले करीब 2425 रुपए में बिक रहा था, अब बढ़कर 2470-2475 रुपए तक पहुंच गया है। पाम तेल का थोक भाव करीब 165 रुपए प्रति लीटर है, जबकि खुदरा बाजार में यह 190-200 रुपए लीटर तक बिक रहा है।

मूंगफली तेल की कीमत भी 2750 रुपए से बढ़कर करीब 2900 रुपए तक पहुंच गई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री हेमंत गुप्ता के मुताबिक, भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का करीब 60-65 फीसदी हिस्सा आयात करता है। पाम तेल मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है, जबकि सोयाबीन तेल की आपूर्ति अर्जेंटीना, ब्राजील और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से होती है।

उन्होंने बताया कि भारत में हर साल करीब 250 लाख टन खाद्य तेल की खपत होती है, जिसमें से लगभग 160-165 लाख टन की जरूरत आयात से पूरी होती है। उनका कहना है कि अक्तूबर के बाद खरीफ फसल आने पर मूंगफली, बिनौला और सोयाबीन की घरेलू उपलब्धता बढ़ेगी। इससे आयात पर निर्भरता कुछ कम हो सकती है और खाद्य तेलों की कीमतों में थोड़ी नरमी आने की उम्मीद है।

अत्यधिक बारिश व अन्य कई कारणों के चलते प्याज के दामों में भी तेजी आई है। एक महीने पहले तक प्याज के दाम खुदरा में 30-35 रुपए प्रतिकिलो थे, जो अब बढ़कर 50-60 रुपए प्रतिकिलो जा पहुंचे हैं। वहीं 35-40 रुपए प्रतिकिलो मिलने वाला टमाटर अब 40-50 रुपए के बीच बिक रहा है। धनिया की पत्ती बाजारों में 20 रुपए की सौ ग्राम बेची जा रही है। इसके साथ ही शिमला मिर्च, गवार की फली, तोरई, लौकी जैसी हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं।

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मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच अजीबोगरीब बयान दे दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि चीनी और महंगी होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चीनी का सेवन पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक