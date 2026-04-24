Raghav Chadha Politics: एक दौर था जब पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को ‘सुपर सीएम’ बताया जाता था। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एकतरफा जीत मिली थी। पार्टी ने भगवंत मान को सीएम की कुर्सी पर बिठाया था लेकिन कथित तौर पर पर्दे के पीछे से सारी बागडोर राघव चड्ढा के पास ही थी लेकिन उन्हीं राघव चड्ढा ने चार साल बाद ने ऐसी बगावत की है, कि राज्यसभा में पूरी आम आदमी पार्टी ही बिखर गई है।

राघव चड्ढा ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और AAP छोड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी। वे अपने साथियों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। राघव ने कहा, “हम, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए बीजेपी में विलय करते हैं।” ध्यान देने वाली बात यह है कि अशोक मित्तल को केजरीवाल ने 2 अप्रैल को राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह ली थी।

राघव का दावा – भ्रष्ट नेताओं के हाथ में AAP

राघव चड्ढा ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी के अन्य राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल, पाठक और मित्तल उनके साथ BJP में शामिल हो गए हैं। कभी अरविंद केजरीवाल के चहेते माने जाने वाले चड्ढा ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि वह उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और कहा कि आम आदमी पार्टी “भ्रष्ट नेताओं के हाथों में पड़ गई है।

AAP के रणनीतिकार रहे राघव चड्ढा

राघव चड्ढा को 2022 के चुनावों से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के ऐतिहासिक उदय की कहानी लिखने में अहम भूमिका निभाने वाले रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है लेकिन अब वो सियासत पूरी तरह से बदल गई है। 2022 के चुनावों से पहले राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में उभरे। हालांकि, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, लेकिन चड्ढा, एक युवा और कुशल रणनीतिकार होने के चलते पंजाब के राजनीतिक हलकों में पार्टी के संकटमोचक और ‘सुपर सीएम’ के तौर पर जाने जाते थे।