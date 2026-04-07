असम में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी गर्मी चरम पर है। 9 अप्रैल को राज्य में वोटिंग होगी लेकिन उससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा सुर्खियों में आ गई हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास यूएई, एंटीगुआ-बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट है। कांग्रेस नेता के इन आरोपों को सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और रिनिकी भुइयां ने खारिज कर दिया है।

रिनिकी भुइयां ने पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद शिकायत दर्ज करा दी है। पवन खेड़ा के इन आरोपों के बाद प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार (7 अप्रैल) को असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित निजामुद्दीन निवास पर तलाशी ली। 52 साल की रिनिकी अब तक राजनीति से दूर रही हैं और उन्हें असम में एक कारोबारी महिला के तौर पर जाना जाता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनीं हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां की संपत्ति आखिर है कितनी? आपको बताते हैं उनकी नेटवर्थ, इनकम, प्रॉपर्टी और निवेश के बारे में…

कौन हैं रिनिकी भुइयां (Who is Riniki Bhuyan)

रिनिकी भुइयां का जन्म 31 जुलाई 1973 को गुवाहटी में हुआ था। रिनिकी असम के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक ‘Pride East Entertainment’ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके पिता जाधव चंद्र भुइयां असम के जाने-माने उद्योगपति थे। रिनिकी ने गुवाहटी के सेंट मैरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद कॉटन कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। स्कूल-कॉलेज के दिनों में वह एक शानदार टेनिस खिलाड़ी भी रही हैं।

कॉलेज से एक-दूसरे का साथ देने वाले रिनिकी और हिमंता ने साल 2001 में शादी की। दोनों के एक बेटा और एक बेटी हैं।

रिनिकी भुइयां नेट वर्थ (Riniki Bhuyan Net Worth)

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने जालबाकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। चुनाव आयोग को दिए चुनावी हलफनामे में बिस्वा सरमा के साथ उनकी पत्नी रिनिकी की संपत्ति की भी जानकारी दी गई है।

रिनिकी के नाम पर गुवाहाटी में 22 हजार वर्ग फ़ीट से ज्यादा की जमीन है। उनके नाम पर एका एस्टेट्स एलएलपी का जिक्र भी इस हलफनामे में हैं। एका एस्टेट्स एलएलपी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है जिसे 25 दिसंबर 2020 को इनकॉरपोरेट किया गया था।

Riniki bhuiyan net worth
पति हिमंता से 14 गुना आय है रिनिकी भुइंया की (Image Source: Gemini)

रिनिकी भुइयां सरमा की आय

वित्त वर्ष 2024-25:4,19,25,000 सालाना
वित्त वर्ष 2023-24: 5,32,38,170 रुपये
वित्त वर्ष 2022-23: 4,15,72,500 रुपये
वित्त वर्ष 2021-22: 2,95,72,500 रुपये
वित्त वर्ष 2020-21: 6,46,620 रुपये

हिमंता बिस्वा सरमा की आय

वित्त वर्ष 2024-25: 29.62 लाख रुपये
वित्त वर्ष 2023-24: 31.12 लाख रुपये
वित्त वर्ष 2022-23: 23.54 लाख रुपये
वित्त वर्ष 2021-22: 17.92 लाख रुपये
वित्त वर्ष 2020-21: ₹2.17 लाख रुपये

रिनिकी भुइयां की कुल संपत्ति (Assets)

चल संपत्ति (Movable): 13,54,15,978 रुपये
अचल संपत्ति (Immovable): 19,25,60,000 रुपये

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, रिनिकी भुइयां के अलग-अलग बैंक अकाउंट में कुल 3,16,298 रुपये जमा हैं। जबकि असम के सीएम हिमंता के अकाउंट मे कुल 2,28,500 रुपये है। रिनिकी ने नॉन-लिस्टेड कंपनी के शेयरों में 2 करोड़ 74 लाख 44 हजार 150 रुपये निवेश किए हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश भी है जो करीब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

असम के सीएम की पत्नी के पास HDFC Life का एक इंश्योरेंस भी है जिसकी वैल्यी 1 करोड़ 77 लाख 55 हजार से ज्यादा बताई गई है।

रिनिकी के नाम पर 2018 में खरीदी गई एक JEEP कार है जिसकी वैल्यू करीब 21 लाख रुपये दिखाई गई है।

सोने-चांदी की बात करें तो असम सीएम के पास 180 ग्राम सोना है जिसकी वैल्यू करीब 25 लाख रुपये बताई गई है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 1459 ग्राम सोना है और इसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा होने की जानकारी दी गई है।

चल संपत्ति की बात करें तो असम के सीएम के नाम पर किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं हैं। वहीं उनकी पत्नी रिनिकी के पास गैर-कृषि योग्य भूमि और रेजिडेंशियल बिल्डिंग दोनों हैं। जिनकी कुल वैल्यू 19 करोड़ 25 लाख रुपये से ज्यादा है। रिनिकी भुइयां पर 15 करोड़ से ज्यादा का लोन होने की जानकारी भी हलफनामे में दी गई है। जबकि असम सीएम पर करीब 1 लाख रुपये की देनदारी है।

असम के सीएम के पास कुल 2 करोड़ 36 लाख 89 हजार 787 रुपये की चल संपत्ति है। जबकि उनकी पत्नी रिनिकी के नाम पर 13 करोड़, 54 लाख 15 हजार 978 रुपये रुपये की चल संपत्ति है।

गौर करने वाली बात है कि 2021 में सरमा दंपत्ति की कुल आय जहां 17.27 करोड़ रुपये थी जो 2026 में यह बढ़कर 35.16 करोड़ रुपये हो गई है। यानी 5 साल में इनकी आय करीब दोगुना हो गई है।

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सम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार से दो दिन पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा पर तीन विदेशी पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। इसके बाद हिमंता की पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जिसके आधार पर मंगलवार को असम पुलिस दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पहुंची, जहां वे नहीं मिले। इसके बाद सीएम हिमंता का आक्रामक बयान आया है कि असम पुलिस किसी भी इंसान को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। पढ़ें पूरी खबर…