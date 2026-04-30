रिनिकी भुइयां पासपोर्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी की स्पष्ट आशंका है। उन्होंने हिमंता बिस्वा सरमा के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि इनसे अभियोजन की मंशा पर सवाल उठते हैं। सिंघवी ने सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आचरण की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें ‘संवैधानिक काउबॉय’ और ‘संवैधानिक रैंबो’ तक करार दिया।

वहीं, राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि यह मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गंभीर पहलू भी शामिल हैं, जिनकी जांच जरूरी है।

असम पुलिस की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि मामले में भारत के चुनावों में संभावित अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का पहलू भी सामने आ सकता है। पुलिस का कहना है कि इस एंगल की गहन जांच की जानी आवश्यक है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जो आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। यह मामला उनके उस बयान के बाद दर्ज हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं।

7 अप्रैल को असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची लेकिन कांग्रेस नेता वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद खेड़ा ने पारगमन अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 अप्रैल को हाई कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की अंतरिम राहत देते हुए असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी।