रिनिकी भुइयां पासपोर्ट विवाद: शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पासपोर्ट विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी जबकि तुषार मेहता ने खेड़ा की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट बेल की अवधि मंगलवार तक बढाने से इनकार कर दिया।

SC ने अपने आदेश में कहा कि पवन खेड़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करें। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि गुवाहटी हाई कोर्ट, इस मामले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित न हो। गलत आधार कार्ड पेश करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। पवन खेड़ा के मामले में अभिषेक मनु सिंघवी और तुषार मेहता के बीच तीखी बहस हुई।

दस्तावेजों पर कोर्ट ने उठाए सवाल

सर्वोच्च अदालत में पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके द्वारा निवास प्रमाण के तौर पर लगाए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब पते को लेकर स्पष्टता नहीं है तो तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका क्यों दाखिल की गई।

इस पर खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जिस दस्तावेज पर सवाल उठ रहे हैं, उसे तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सुधार दिया गया था और इस बारे में जज को अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह गलती जल्दबाजी में हुई थी ना कि किसी आपराधिक मंशा से। सिंघवी ने यह भी बताया कि खेड़ा की पत्नी तेलुगु हैं और वह विधायक पद की उम्मीदवार रह चुकी हैं। इसी वजह से हैदराबाद से जुड़ा संदर्भ आया। साथ ही उन्होंने कहा कि खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर पुलिस भेज दी गई और उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात पर सवाल उठाया कि पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में जो पता बताया था, उसका सही और वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया और जिस पते के आधार पर याचिका दाखिल की गई, वही संदिग्ध बताया जा रहा है।

‘हड़बड़ी में जमा हुआ गलत आधार कार्ड’

इस बीच सिंघवी ने कहा कि वह सोमवार तक गुवाहटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि तब तक उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड की गलत प्रति किसी आपराधिक सोच के तहत नहीं बल्कि हड़बड़ी में जमा हुई थी जिसे बाद में सुधार दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि उनका विरोध इस बात को लेकर है कि असम सरकार ने एकतरफा आदेश सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पक्ष सुने बिना ही तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई।

वहीं तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि वह पवन खेड़ा के हर ‘झूठ’ का जवाब देने के लिए तैयार हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति देता है।

पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाया था?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पांच अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, जिसे राज्य में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है। सरमा दंपति ने इन आरोपों को खारिज किया था और इसे झूठा एवं मनगढंत बताया था। इन आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने थाने में बीएनएस की धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (निजी सुरक्षा के अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

रिनिकी भुइयां कितनी अमीर हैं?

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी अब तक राजनीति से दूर रही हैं और उन्हें असम में एक कारोबारी महिला के तौर पर जाना जाता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनीं हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां की संपत्ति आखिर है कितनी? आपको बताते हैं उनकी नेटवर्थ, इनकम, प्रॉपर्टी और निवेश के बारे में…पढ़े पूरी खबर…