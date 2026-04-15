असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के पासपोर्ट विवाद मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है जिसके तहत पवन खेड़ा को ट्रांजिट जमानत में राहत मिली थी। असम सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए SC ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

इस फैसले के बाद अब पवन खेड़ा को मिली अंतरिम राहत फिलहाल प्रभावहीन हो गई है। मामले में आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं और फिलहाल कानूनी स्थिति पवन खेड़ा के लिए मुश्किल होती नजर आ रही है।

सुप्रीम कोर्ट में SG की दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने दलील दी कि सवाल ये है कि आखिर खेड़ा ने तेलंगाना में अग्रिम जमानत क्यों मांगी? इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि FIR असम में दर्ज है। एसजी ने आगे कहा कि आरोपी कह रहा है कि वो हैदराबाद आता जाता रहता है। वहां उसकी पत्नी का घर है जबकि वो दिल्ली में रहती हैं। ऐसे में किसी तीसरे राज्य में याचिका दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट खुद देखे । ऐसे में तो कोई व्यक्ति नागालैंड में भी घर खरीद ले और वहां जाकर हाईकोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कर दे।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ए.एस. चांदुरकर की पीठ ने कहा कि खेड़ा ने यह दिखाने के लिए कि उनकी पत्नी तेलंगाना में रहती हैं और इसी आधार पर उस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का सहारा लेने के लिए अपनी पत्नी का आधार कार्ड पेश किया था। उसमें भी पत्नी का पता दिल्ली का है। ऐसे में गलत दस्तावेज का इस्तेमाल करके अपनी सहूलियत के हिसाब से याचिका लगाई।

सर्वोच्च अदालत ने कहा, ”माननीय अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादी ने तेलंगाना में दी गई जमानत याचिका में की गई प्रार्थना के अनुसार हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया जबकि कथित अपराध गुवाहटी में हुआ है। इस संदर्भ में आधार कार्ड दस्तावेज का उपयोग किया गया। आधार कार्ड के फ्रंट पेज पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम है लेकिन उसके पीछे के भाग में उसकी पत्नी का पता दर्ज है। इस तरह, एक जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रतिवादी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का अनुचित लाभ उठाया…”

इसके बाद न्यायालय ने आदेश दिया, ”इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया जाता है। विवादित आदेश पर रोक लगाई जाती है। अगर याचिकाकर्ता असम के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करता है तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। नोटिस 3 सप्ताह में वापसी योग्य (रिटर्नेबल) होगा।”

क्या है पूरा विवाद?

कांग्रेस नेता ने पांच अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है जिसे राज्य में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है। सरमा दंपति ने इन आरोपों को खारिज किया था और इसे झूठा एवं मनगढंत बताया था।

इन आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (निजी सुरक्षा के अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी अब तक राजनीति से दूर रही हैं और उन्हें असम में एक कारोबारी महिला के तौर पर जाना जाता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनीं हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां की संपत्ति आखिर है कितनी? आपको बताते हैं उनकी नेटवर्थ, इनकम, प्रॉपर्टी और निवेश के बारे में…पढ़े पूरी खबर…